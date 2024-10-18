https://ria.ru/20241018/dodon-1978735796.html

Додон призвал молдаван голосовать за любого кандидата, кроме Санду

Додон призвал молдаван голосовать за любого кандидата, кроме Санду - РИА Новости, 18.10.2024

Додон призвал молдаван голосовать за любого кандидата, кроме Санду

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон призвал сограждан обязательно прийти на выборы президента и проголосовать за любого... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:31

2024-10-18T14:31

2024-10-18T14:32

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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон призвал сограждан обязательно прийти на выборы президента и проголосовать за любого кандидата, кроме действующей главы государства Майи Санду. Социалисты выступили с инициативой о выдвижении экс-генпрокурора Александра Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затянулись, и в итоге ЦИК официально зарегистрировал его кандидатом в президенты от Партии социалистов. Додон ранее пояснил поддержку Стояногло тем, что социалисты решили отказаться от партийных амбиций и поддержать альтернативного кандидата, не имеющего отношения ни к одной из политических сил, осознав опасность, которую несет для страны очередной президентский срок нынешнего главы молдавского государства Майи Санду. "Прошу вас не позволять манипулировать собой и очень хорошо проанализировать всю ситуацию. От вашего голоса зависит результат этих выборов. Не нравится вам Стояногло — голосуйте за любого другого кандидата, только не за Майю Санду. Судьба нашей страны в ваших руках", - написал Додон в своем Telegram-канале. Политик обратился отдельно к разным избирателям – правого, левого фланга, центристов, а также к представителям молдавской диаспоры. Он подчеркнул, что Санду "уничтожила всех правых, чтобы у нее не было конкуренции, и использует европейские взгляды, чтобы укрепить свою власть". Додон отметил, что диаспоре некуда будет возвращаться, если она проголосует за Санду. Он пояснил, что власти пытаются ввести в заблуждение избирателей, будто у левых нет никаких шансов и "напугать цифрами из заказных опросов". "Но мы должны массово сейчас выйти на голосование. И мы реально можем победить. Если мы сейчас это не сделаем, Молдова в следующем мандате Майи Санду не выживет", - подчеркнул Додон. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.

https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978680852.html

https://ria.ru/20240720/dodon-1960939114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, игорь додон, василий тарлев, наша партия