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Додон призвал молдаван голосовать за любого кандидата, кроме Санду - РИА Новости, 18.10.2024
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14:31 18.10.2024 (обновлено: 14:32 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/dodon-1978735796.html
Додон призвал молдаван голосовать за любого кандидата, кроме Санду
Додон призвал молдаван голосовать за любого кандидата, кроме Санду - РИА Новости, 18.10.2024
Додон призвал молдаван голосовать за любого кандидата, кроме Санду
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон призвал сограждан обязательно прийти на выборы президента и проголосовать за любого... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:31
2024-10-18T14:32
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон призвал сограждан обязательно прийти на выборы президента и проголосовать за любого кандидата, кроме действующей главы государства Майи Санду. Социалисты выступили с инициативой о выдвижении экс-генпрокурора Александра Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затянулись, и в итоге ЦИК официально зарегистрировал его кандидатом в президенты от Партии социалистов. Додон ранее пояснил поддержку Стояногло тем, что социалисты решили отказаться от партийных амбиций и поддержать альтернативного кандидата, не имеющего отношения ни к одной из политических сил, осознав опасность, которую несет для страны очередной президентский срок нынешнего главы молдавского государства Майи Санду. "Прошу вас не позволять манипулировать собой и очень хорошо проанализировать всю ситуацию. От вашего голоса зависит результат этих выборов. Не нравится вам Стояногло — голосуйте за любого другого кандидата, только не за Майю Санду. Судьба нашей страны в ваших руках", - написал Додон в своем Telegram-канале. Политик обратился отдельно к разным избирателям – правого, левого фланга, центристов, а также к представителям молдавской диаспоры. Он подчеркнул, что Санду "уничтожила всех правых, чтобы у нее не было конкуренции, и использует европейские взгляды, чтобы укрепить свою власть". Додон отметил, что диаспоре некуда будет возвращаться, если она проголосует за Санду. Он пояснил, что власти пытаются ввести в заблуждение избирателей, будто у левых нет никаких шансов и "напугать цифрами из заказных опросов". "Но мы должны массово сейчас выйти на голосование. И мы реально можем победить. Если мы сейчас это не сделаем, Молдова в следующем мандате Майи Санду не выживет", - подчеркнул Додон. Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
https://ria.ru/20241018/moldaviya-1978680852.html
https://ria.ru/20240720/dodon-1960939114.html
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, игорь додон, василий тарлев, наша партия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Игорь Додон, Василий Тарлев, Наша партия
Додон призвал молдаван голосовать за любого кандидата, кроме Санду

Додон призвал молдаван сделать выбор в пользу любого кандидата, кроме Санду

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 окт - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон призвал сограждан обязательно прийти на выборы президента и проголосовать за любого кандидата, кроме действующей главы государства Майи Санду.
Социалисты выступили с инициативой о выдвижении экс-генпрокурора Александра Стояногло в качестве единого кандидата от оппозиции. Однако переговоры по этому вопросу затянулись, и в итоге ЦИК официально зарегистрировал его кандидатом в президенты от Партии социалистов. Додон ранее пояснил поддержку Стояногло тем, что социалисты решили отказаться от партийных амбиций и поддержать альтернативного кандидата, не имеющего отношения ни к одной из политических сил, осознав опасность, которую несет для страны очередной президентский срок нынешнего главы молдавского государства Майи Санду.
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока Победа Илан Шор - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Шор призвал голосовать за любого кандидата, кроме Санду
Вчера, 11:34
"Прошу вас не позволять манипулировать собой и очень хорошо проанализировать всю ситуацию. От вашего голоса зависит результат этих выборов. Не нравится вам Стояногло — голосуйте за любого другого кандидата, только не за Майю Санду. Судьба нашей страны в ваших руках", - написал Додон в своем Telegram-канале.
Политик обратился отдельно к разным избирателям – правого, левого фланга, центристов, а также к представителям молдавской диаспоры. Он подчеркнул, что Санду "уничтожила всех правых, чтобы у нее не было конкуренции, и использует европейские взгляды, чтобы укрепить свою власть". Додон отметил, что диаспоре некуда будет возвращаться, если она проголосует за Санду. Он пояснил, что власти пытаются ввести в заблуждение избирателей, будто у левых нет никаких шансов и "напугать цифрами из заказных опросов". "Но мы должны массово сейчас выйти на голосование. И мы реально можем победить. Если мы сейчас это не сделаем, Молдова в следующем мандате Майи Санду не выживет", - подчеркнул Додон.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы "Наша партия" Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
Додон решил не выдвигаться на пост президента Молдавии
20 июля, 17:07
 
В миреМолдавияГагаузияМайя СандуИгорь ДодонВасилий ТарлевНаша партия
 
 
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