Президент Республики Сербской БиГ рассказал, для чего едет на саммит БРИКС
Президент Республики Сербской Додик заявил, что едет на саммит БРИКС ради роста
Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик рассказал, что едет на саммит БРИКС ради роста, развития и новых возможностей сотрудничества.
В начале октября Додик заявил, что надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. В сентябре он сообщил РИА Новости, что с гордостью примет участие в саммите. Он назвал его мировым событием самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира.
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"Республика Сербская долго слушала европейские сказки и могла бы их слушать еще годами, если бы и они в ЕС не начали понимать, что есть и другие возможности… Нам оказана большая честь тем, что можем участвовать в саммите БРИКС в Казани. Это говорит о природе наших отношений с Россией и дружеском отношении, которое показывает президент Владимир Путин. Хотим быть там, где идет разговор о росте, развитии и новых возможностях для сотрудничества", - цитирует Додика телеканал РТРС.
Додик обратил внимание на опасность в настоящее время "внешнего давления, даже угроз, принуждения".
"Но выборы в Америке покажут то, насколько Европа наивно следовала всем их требованиям и то, как быстро меняется некоторая политика. Мы остались последовательными нашей политике и нейтральными во всех конфликтах, в которые нас хотели втянуть мировые державы… Россия и президент Путин - наши друзья, так же, как наши друзья все те, кто выказывает нам уважение и уважает наши права и наш голос", - подчеркнул президент РС БиГ.
С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций, участие в саммите подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
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