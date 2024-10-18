https://ria.ru/20241018/dodik-1978844441.html

Президент Республики Сербской БиГ рассказал, для чего едет на саммит БРИКС

Президент Республики Сербской БиГ рассказал, для чего едет на саммит БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Президент Республики Сербской БиГ рассказал, для чего едет на саммит БРИКС

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик рассказал, что едет на саммит БРИКС ради роста, развития и новых возможностей... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T23:43

2024-10-18T23:43

2024-10-18T23:43

казань

россия

америка

милорад додик

владимир путин

брикс

евросоюз

саммит брикс

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БЕЛГРАД, 18 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик рассказал, что едет на саммит БРИКС ради роста, развития и новых возможностей сотрудничества. В начале октября Додик заявил, что надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. В сентябре он сообщил РИА Новости, что с гордостью примет участие в саммите. Он назвал его мировым событием самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира. "Республика Сербская долго слушала европейские сказки и могла бы их слушать еще годами, если бы и они в ЕС не начали понимать, что есть и другие возможности… Нам оказана большая честь тем, что можем участвовать в саммите БРИКС в Казани. Это говорит о природе наших отношений с Россией и дружеском отношении, которое показывает президент Владимир Путин. Хотим быть там, где идет разговор о росте, развитии и новых возможностях для сотрудничества", - цитирует Додика телеканал РТРС. Додик обратил внимание на опасность в настоящее время "внешнего давления, даже угроз, принуждения". "Но выборы в Америке покажут то, насколько Европа наивно следовала всем их требованиям и то, как быстро меняется некоторая политика. Мы остались последовательными нашей политике и нейтральными во всех конфликтах, в которые нас хотели втянуть мировые державы… Россия и президент Путин - наши друзья, так же, как наши друзья все те, кто выказывает нам уважение и уважает наши права и наш голос", - подчеркнул президент РС БиГ. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций, участие в саммите подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.

https://ria.ru/20241018/putin-1978802890.html

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Наталья Макарова

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