https://ria.ru/20241018/diversija-1978705333.html

Мужчина, готовивший диверсию под Белгородом, получил срок

Мужчина, готовивший диверсию под Белгородом, получил срок - РИА Новости, 18.10.2024

Мужчина, готовивший диверсию под Белгородом, получил срок

Гражданин России, готовивший диверсию на железной дороге в Белгородской области, осужден на 16 лет лишения свободы, сообщило УФСБ по региону. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:40

2024-10-18T12:40

2024-10-18T12:40

происшествия

россия

белгородская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Гражданин России, готовивший диверсию на железной дороге в Белгородской области, осужден на 16 лет лишения свободы, сообщило УФСБ по региону. Отмечается, что мужчина был задержан с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. "Фигурант изъял их тайника взрывное устройство и планировал совершить подрыв объекта железнодорожной инфраструктуры на территории Белгородской области. Его преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным по ряду статей УК РФ, включая государственную измену, участие в деятельности террористической организации и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. "Приговором 2-го Западного окружного военного суда… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в тюрьме сроком на 3 года, остальной части – 13 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом 400 тысяч рублей", - информирует УФСБ. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html

https://ria.ru/20240321/prigovor-1934712642.html

россия

белгородская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, белгородская область