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Мужчина, готовивший диверсию под Белгородом, получил срок - РИА Новости, 18.10.2024
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12:40 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/diversija-1978705333.html
Мужчина, готовивший диверсию под Белгородом, получил срок
Мужчина, готовивший диверсию под Белгородом, получил срок - РИА Новости, 18.10.2024
Мужчина, готовивший диверсию под Белгородом, получил срок
Гражданин России, готовивший диверсию на железной дороге в Белгородской области, осужден на 16 лет лишения свободы, сообщило УФСБ по региону. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:40
2024-10-18T12:40
происшествия
россия
белгородская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Гражданин России, готовивший диверсию на железной дороге в Белгородской области, осужден на 16 лет лишения свободы, сообщило УФСБ по региону. Отмечается, что мужчина был задержан с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. "Фигурант изъял их тайника взрывное устройство и планировал совершить подрыв объекта железнодорожной инфраструктуры на территории Белгородской области. Его преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ", - говорится в сообщении. Мужчина признан виновным по ряду статей УК РФ, включая государственную измену, участие в деятельности террористической организации и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. "Приговором 2-го Западного окружного военного суда… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в тюрьме сроком на 3 года, остальной части – 13 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом 400 тысяч рублей", - информирует УФСБ. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html
https://ria.ru/20240321/prigovor-1934712642.html
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происшествия, россия, белгородская область
Происшествия, Россия, Белгородская область
Мужчина, готовивший диверсию под Белгородом, получил срок

Мужчина, готовивший подрыв на железной дороге под Белгородом, получил 16 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Гражданин России, готовивший диверсию на железной дороге в Белгородской области, осужден на 16 лет лишения свободы, сообщило УФСБ по региону.
Отмечается, что мужчина был задержан с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта.
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"Фигурант изъял их тайника взрывное устройство и планировал совершить подрыв объекта железнодорожной инфраструктуры на территории Белгородской области.
Его преступная деятельность была своевременно пресечена сотрудниками регионального УФСБ", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным по ряду статей УК РФ, включая государственную измену, участие в деятельности террористической организации и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.
"Приговором 2-го Западного окружного военного суда… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в тюрьме сроком на 3 года, остальной части – 13 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом 400 тысяч рублей", - информирует УФСБ.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
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