https://ria.ru/20241018/devochka-1978682860.html

Оставленной в аэропорту Антальи девочке оформили российское гражданство

Оставленной в аэропорту Антальи девочке оформили российское гражданство - РИА Новости, 18.10.2024

Оставленной в аэропорту Антальи девочке оформили российское гражданство

Девочке, рожденной и оставленной в аэропорту Антальи, оформлено российское гражданство, в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:45

2024-10-18T11:45

2024-10-18T14:54

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анталья (провинция)

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мария львова-белова

в мире

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Девочке, рожденной и оставленной в аэропорту Антальи, оформлено российское гражданство, в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие, сообщила РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ранее в генеральном консульстве России в Анталье рассказали, что в Турции задержана гражданка России 2006 года рождения, которая 13 октября на территории местного аэропорта родила ребенка и оставила его в одном из помещений, а затем намеревалась вылететь в Россию. "Ребенка поместили в медицинское учреждение Турции. В генконсульстве России в Анталье ребенку оформлено гражданство Российской Федерации, а также в свидетельстве о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие", — сообщила пресс-служба детского омбудсмена.Кроме того, в пресс-службе отметили, что дипломаты направили ноту турецким властям о намерении вернуть девочку в Россию.

https://ria.ru/20240925/deti-1974677246.html

https://ria.ru/20241015/rossiyanka-1978231877.html

россия

анталья (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, анталья (провинция), турция, мария львова-белова, в мире