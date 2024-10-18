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Оставленной в аэропорту Антальи девочке оформили российское гражданство - РИА Новости, 18.10.2024
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11:45 18.10.2024 (обновлено: 14:54 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/devochka-1978682860.html
Оставленной в аэропорту Антальи девочке оформили российское гражданство
Оставленной в аэропорту Антальи девочке оформили российское гражданство - РИА Новости, 18.10.2024
Оставленной в аэропорту Антальи девочке оформили российское гражданство
Девочке, рожденной и оставленной в аэропорту Антальи, оформлено российское гражданство, в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:45
2024-10-18T14:54
россия
анталья (провинция)
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мария львова-белова
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Девочке, рожденной и оставленной в аэропорту Антальи, оформлено российское гражданство, в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие, сообщила РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Ранее в генеральном консульстве России в Анталье рассказали, что в Турции задержана гражданка России 2006 года рождения, которая 13 октября на территории местного аэропорта родила ребенка и оставила его в одном из помещений, а затем намеревалась вылететь в Россию. "Ребенка поместили в медицинское учреждение Турции. В генконсульстве России в Анталье ребенку оформлено гражданство Российской Федерации, а также в свидетельстве о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие", — сообщила пресс-служба детского омбудсмена.Кроме того, в пресс-службе отметили, что дипломаты направили ноту турецким властям о намерении вернуть девочку в Россию.
https://ria.ru/20240925/deti-1974677246.html
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россия, анталья (провинция), турция, мария львова-белова, в мире
Россия, Анталья (провинция), Турция, Мария Львова-Белова, В мире
Оставленной в аэропорту Антальи девочке оформили российское гражданство

Рожденной и оставленной в аэропорту Антальи девочке оформили гражданство России

© iStock.com / Uladzimir ZuyeuАэропорт Антальи
Аэропорт Антальи - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© iStock.com / Uladzimir Zuyeu
Аэропорт Антальи. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Девочке, рожденной и оставленной в аэропорту Антальи, оформлено российское гражданство, в свидетельство о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие, сообщила РИА Новости пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Ранее в генеральном консульстве России в Анталье рассказали, что в Турции задержана гражданка России 2006 года рождения, которая 13 октября на территории местного аэропорта родила ребенка и оставила его в одном из помещений, а затем намеревалась вылететь в Россию.
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"Ребенка поместили в медицинское учреждение Турции. В генконсульстве России в Анталье ребенку оформлено гражданство Российской Федерации, а также в свидетельстве о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие", — сообщила пресс-служба детского омбудсмена.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что дипломаты направили ноту турецким властям о намерении вернуть девочку в Россию.
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РоссияАнталья (провинция)ТурцияМария Львова-БеловаВ мире
 
 
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