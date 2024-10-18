https://ria.ru/20241018/deputat-1978819893.html

Брянский депутат получил срок за мошенничество с ТРЦ

Брянский депутат получил срок за мошенничество с ТРЦ - РИА Новости, 18.10.2024

Брянский депутат получил срок за мошенничество с ТРЦ

Бывший депутат Брянской областной думы, а также его брат с двумя подельниками, обещавшие владельцу торгово-развлекательного центра за 35 миллионов рублей... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T19:14

2024-10-18T19:14

2024-10-18T20:23

происшествия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бывший депутат Брянской областной думы, а также его брат с двумя подельниками, обещавшие владельцу торгово-развлекательного центра за 35 миллионов рублей обеспечить ввод здания в эксплуатацию, получили от 4 до 6 лет срока за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в СУСК РФ по Брянской области и в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.В октябре 2023 года фигурантов обвинили в мошенничестве за то, что они обманом получили от владельца ТРЦ Брянска крупную денежную сумму, обещая помочь с разрешением на введение в эксплуатацию здания ТРЦ, не функционирующего с 2018 года. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что фигурантом дела является Константин Павлов, депутат Брянской областной Думы от КПРФ."Советский районный суд города Брянска вынес приговор бывшему депутату Брянской областной думы К.Л. Павлову, его брату и двум жителям Московской области, признанным виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.В СУСК пояснили, что фигуранты обманом похитили денежную сумму у хозяина торгово-развлекательного центра Брянска, пообещав ему за 50 миллионов рублей решить вопрос с вводом в эксплуатацию центра, закрытого по решению суда из-за нарушений безопасности. Предприниматель обратился к правоохранителям, когда передал 35 миллионов рублей депутату и его подельникам и не получил обещанного. Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Брянской области.Мошенничество, как указали в СУСК, было совершено с декабря 2020 года по декабрь 2021 года. В ходе предварительного следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых."В зависимости от роли каждого участника преступления, виновным назначены следующие наказания: Павлову – 6 лет, его брату – 5 лет, двум другим соучастникам – по 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – отметили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, уточнив, что приговор вынес Советский районный суд Брянска.С осужденных также взыскали сумму причиненного потерпевшему ущерба, добавили в СУСК.

https://ria.ru/20241014/dagestan-1978042113.html

https://ria.ru/20241017/arest-1978553446.html

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происшествия, брянск, россия, московская область (подмосковье), брянская областная дума, кпрф