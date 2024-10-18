Брянский депутат получил срок за мошенничество с ТРЦ
Брянский депутат получил от 4 до 6 лет за мошенничество в особо крупном размере
Охранный периметр исправительной колонии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Бывший депутат Брянской областной думы, а также его брат с двумя подельниками, обещавшие владельцу торгово-развлекательного центра за 35 миллионов рублей обеспечить ввод здания в эксплуатацию, получили от 4 до 6 лет срока за мошенничество в особо крупном размере, сообщили в СУСК РФ по Брянской области и в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
В октябре 2023 года фигурантов обвинили в мошенничестве за то, что они обманом получили от владельца ТРЦ Брянска крупную денежную сумму, обещая помочь с разрешением на введение в эксплуатацию здания ТРЦ, не функционирующего с 2018 года. Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что фигурантом дела является Константин Павлов, депутат Брянской областной Думы от КПРФ.
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"Советский районный суд города Брянска вынес приговор бывшему депутату Брянской областной думы К.Л. Павлову, его брату и двум жителям Московской области, признанным виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)", – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.
В СУСК пояснили, что фигуранты обманом похитили денежную сумму у хозяина торгово-развлекательного центра Брянска, пообещав ему за 50 миллионов рублей решить вопрос с вводом в эксплуатацию центра, закрытого по решению суда из-за нарушений безопасности. Предприниматель обратился к правоохранителям, когда передал 35 миллионов рублей депутату и его подельникам и не получил обещанного. Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Брянской области.
Мошенничество, как указали в СУСК, было совершено с декабря 2020 года по декабрь 2021 года. В ходе предварительного следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых.
"В зависимости от роли каждого участника преступления, виновным назначены следующие наказания: Павлову – 6 лет, его брату – 5 лет, двум другим соучастникам – по 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – отметили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, уточнив, что приговор вынес Советский районный суд Брянска.
С осужденных также взыскали сумму причиненного потерпевшему ущерба, добавили в СУСК.
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