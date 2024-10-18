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Стали известны победители номинации Future Makers на BRICS Solutions Awards - РИА Новости, 18.10.2024
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18:25 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/briks-1978810211.html
Стали известны победители номинации Future Makers на BRICS Solutions Awards
Стали известны победители номинации Future Makers на BRICS Solutions Awards - РИА Новости, 18.10.2024
Стали известны победители номинации Future Makers на BRICS Solutions Awards
На Деловом форуме БРИКС-2024, проходящем в Москве, Лига Фондов БРИКС+ объявила победителей в специальной номинации Future Makers Международной конкурса BRICS... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:25
2024-10-18T18:25
фонд андрея мельниченко
технологии
общество
наука
образование - общество
брикс
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. На Деловом форуме БРИКС-2024, проходящем в Москве, Лига Фондов БРИКС+ объявила победителей в специальной номинации Future Makers Международной конкурса BRICS Solutions Awards, сообщает пресс-служба Фонда Мельниченко, который выступает одним из организаторов премии. Future Makers направлена на выявление и поддержку молодых ученых, исследователей и новаторов из стран БРИКС+ в различных сферах науки и технологий. "Мы уверены, что будущее принадлежит тем, кто создает инновации сегодня. Премия Future Makers объединяет молодых ученых и инноваторов из стран БРИКС+, чьи идеи и разработки уже сейчас формируют облик завтрашнего дня. Мы гордимся тем, что поддерживаем эти проекты на их пути глобального изменения окружающего мира", — приводятся в сообщении слова главы Фонда Мельниченко, учредителя Лиги Фондов БРИКС+ Татьяны Журавлевой. Так, лучшей в номинации "Искусственный интеллект и цифровые услуги" стала российская компания, разработавшая ИИ-платформы для анализа медицинских изображений. Эта технология помогает врачам ставить более точные и быстрые диагнозы. Уже проведено более 4 млн исследовании в 200 медучреждениях. Победителем в номинации "Биотехнология и национальное здравоохранение" стал проект китайских ученых, которые предложили использовать микроорганизмы для снижения содержания тяжелых металлов в почве и уменьшения уровня кадмия в зернах злаков, при этом повышая содержание полезных элементов – калия и магния. Премию "Новая промышленность и энергетика" получила еще одна российская компания за разработку автономной энергоустановки на основе твёрдооксидных топливных элементов, работающей на доступных органических видах топлива. В номинации "Платформы и комплексные решения для правительства и государственного управления" победил бразильский проект по созданию экосистемы цифровой доступности для людей с нарушениями зрения. Сервисы работают даже без постоянного подключения к интернету. Другая российская компания получила премию в номинации "Небо, космос и коммуникационные технологии" за цифровую фотограмметрическую систему для обработки данных дистанционного зондирования Земли. Победителем в номинации "Климат и экологические технологии" стала индийская компания, разработавшая проект для повышения климатической устойчивости с использованием ИИ и технологий дистанционного зондирования. Китайская организация получила премию в номинации "Компетенции и развитие персонала" за предложение создать комитет по развитию квалифицированных кадров и стандартизации образовательных программ в странах БРИКС. Кроме того, премия в номинации "Когнитивные технологи присуждена проекту, который через анимацию учит детей пониманию современных технологий и их применению. Победители в номинации Future Makers выбраны за их вклад в развитие инноваций, технологий и образовательных программ, которые имеют потенциал изменить мир к лучшему, добавили организаторы. Конкурс BRICS Solutions Awards впервые провели в 2020 году во время председательства России в объединении БРИКС по инициативе АСИ и поддержке Торгово-промышленной палаты России. В 2021 и 2022 году местами проведения стали Индия и Китай. В этом году на конкурс поступило 1343 заявки из 15 стран, из которых 539 поступили от зарубежных участников, напомнили в Фонде.
https://ria.ru/20241018/putin-1978785740.html
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https://ria.ru/20241017/briks-1978519662.html
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РИА Новости
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353
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фонд андрея мельниченко, технологии, общество, наука, образование - общество, брикс
Фонд Андрея Мельниченко, Технологии, Общество, Наука, Образование - Общество, БРИКС

Стали известны победители номинации Future Makers на BRICS Solutions Awards

© Фото: Пресс-служба Фонда МельниченкоЦеремония награждения BRICS Solutions Awards
Церемония награждения BRICS Solutions Awards - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото: Пресс-служба Фонда Мельниченко
Церемония награждения BRICS Solutions Awards
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. На Деловом форуме БРИКС-2024, проходящем в Москве, Лига Фондов БРИКС+ объявила победителей в специальной номинации Future Makers Международной конкурса BRICS Solutions Awards, сообщает пресс-служба Фонда Мельниченко, который выступает одним из организаторов премии.
Future Makers направлена на выявление и поддержку молодых ученых, исследователей и новаторов из стран БРИКС+ в различных сферах науки и технологий.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
У БРИКС большое будущее, заявил Путин
Вчера, 17:05
"Мы уверены, что будущее принадлежит тем, кто создает инновации сегодня. Премия Future Makers объединяет молодых ученых и инноваторов из стран БРИКС+, чьи идеи и разработки уже сейчас формируют облик завтрашнего дня. Мы гордимся тем, что поддерживаем эти проекты на их пути глобального изменения окружающего мира", — приводятся в сообщении слова главы Фонда Мельниченко, учредителя Лиги Фондов БРИКС+ Татьяны Журавлевой.
Так, лучшей в номинации "Искусственный интеллект и цифровые услуги" стала российская компания, разработавшая ИИ-платформы для анализа медицинских изображений. Эта технология помогает врачам ставить более точные и быстрые диагнозы. Уже проведено более 4 млн исследовании в 200 медучреждениях.
Победителем в номинации "Биотехнология и национальное здравоохранение" стал проект китайских ученых, которые предложили использовать микроорганизмы для снижения содержания тяжелых металлов в почве и уменьшения уровня кадмия в зернах злаков, при этом повышая содержание полезных элементов – калия и магния.
Премию "Новая промышленность и энергетика" получила еще одна российская компания за разработку автономной энергоустановки на основе твёрдооксидных топливных элементов, работающей на доступных органических видах топлива.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Эксперт прокомментировал деятельность БРИКС
Вчера, 09:36
В номинации "Платформы и комплексные решения для правительства и государственного управления" победил бразильский проект по созданию экосистемы цифровой доступности для людей с нарушениями зрения. Сервисы работают даже без постоянного подключения к интернету.
Другая российская компания получила премию в номинации "Небо, космос и коммуникационные технологии" за цифровую фотограмметрическую систему для обработки данных дистанционного зондирования Земли.
Победителем в номинации "Климат и экологические технологии" стала индийская компания, разработавшая проект для повышения климатической устойчивости с использованием ИИ и технологий дистанционного зондирования.
Китайская организация получила премию в номинации "Компетенции и развитие персонала" за предложение создать комитет по развитию квалифицированных кадров и стандартизации образовательных программ в странах БРИКС.
Баннеры с символикой XVI саммита БРИКС на площади Тысячелетия у Казанского кремля - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Эксперт: БРИКС добьется превосходства над странами "золотого миллиарда"
17 октября, 14:37
Кроме того, премия в номинации "Когнитивные технологи присуждена проекту, который через анимацию учит детей пониманию современных технологий и их применению.
Победители в номинации Future Makers выбраны за их вклад в развитие инноваций, технологий и образовательных программ, которые имеют потенциал изменить мир к лучшему, добавили организаторы.
Конкурс BRICS Solutions Awards впервые провели в 2020 году во время председательства России в объединении БРИКС по инициативе АСИ и поддержке Торгово-промышленной палаты России. В 2021 и 2022 году местами проведения стали Индия и Китай. В этом году на конкурс поступило 1343 заявки из 15 стран, из которых 539 поступили от зарубежных участников, напомнили в Фонде.
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Эксперт прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС
16 октября, 05:55
 
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