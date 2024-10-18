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У стран БРИКС общие ценности, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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18:03 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/briks-1978806261.html
У стран БРИКС общие ценности, заявил Путин
У стран БРИКС общие ценности, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
У стран БРИКС общие ценности, заявил Путин
У стран-участниц БРИКС общие ценности и общее понимание того, как нужно выстраивать взаимоотношения друг с другом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:03
2024-10-18T18:03
россия
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. У стран-участниц БРИКС общие ценности и общее понимание того, как нужно выстраивать взаимоотношения друг с другом, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Путин на встрече отметил, что у БРИКС стабильные и надежные перспективы. "Такая уверенность у меня основана на том, что у нас реально общие ценности, общее понимание того, как нужно выстраивать отношения друг с другом", - сказал президент России. По словам Путина, если страны-участницы БРИКС и государства, проявляющие к БРИКС интерес, будут руководствоваться едиными принципами, то организация будет существенным элементом нового миропорядка.
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россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
У стран БРИКС общие ценности, заявил Путин

Путин: у стран-участниц БРИКС общие ценности и общее понимание отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. У стран-участниц БРИКС общие ценности и общее понимание того, как нужно выстраивать взаимоотношения друг с другом, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Путин на встрече отметил, что у БРИКС стабильные и надежные перспективы.
"Такая уверенность у меня основана на том, что у нас реально общие ценности, общее понимание того, как нужно выстраивать отношения друг с другом", - сказал президент России.
По словам Путина, если страны-участницы БРИКС и государства, проявляющие к БРИКС интерес, будут руководствоваться едиными принципами, то организация будет существенным элементом нового миропорядка.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Страны БРИКС должны уважать новых участников объединения, заявил Путин
Вчера, 16:12
 
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