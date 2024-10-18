https://ria.ru/20241018/briks-1978806261.html

У стран БРИКС общие ценности, заявил Путин

У стран БРИКС общие ценности, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

У стран БРИКС общие ценности, заявил Путин

У стран-участниц БРИКС общие ценности и общее понимание того, как нужно выстраивать взаимоотношения друг с другом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:03

2024-10-18T18:03

2024-10-18T18:03

россия

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. У стран-участниц БРИКС общие ценности и общее понимание того, как нужно выстраивать взаимоотношения друг с другом, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Путин на встрече отметил, что у БРИКС стабильные и надежные перспективы. "Такая уверенность у меня основана на том, что у нас реально общие ценности, общее понимание того, как нужно выстраивать отношения друг с другом", - сказал президент России. По словам Путина, если страны-участницы БРИКС и государства, проявляющие к БРИКС интерес, будут руководствоваться едиными принципами, то организация будет существенным элементом нового миропорядка.

https://ria.ru/20241018/briks-1978766499.html

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россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году