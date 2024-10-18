https://ria.ru/20241018/briks-1978802723.html
Страны БРИКС работают над созданием аналога SWIFT, заявил Путин
Страны БРИКС работают над созданием аналога SWIFT, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Страны БРИКС работают над созданием аналога SWIFT, заявил Путин
Страны БРИКС работают над созданием собственного аналога межбанковской системы SWIFT для обмена финансовой информацией, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:53
2024-10-18T17:53
2024-10-18T17:53
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Страны БРИКС работают над созданием собственного аналога межбанковской системы SWIFT для обмена финансовой информацией, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Это обмен финансовой информацией между центральными банками. Это аналог SWIFT - то, что обеспечивает международные расчеты", - ответил Путин на просьбу Киселева подробнее рассказать о том, над каким инструментом для обмена финансовой информации работают сейчас страны БРИКС. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии.
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россия, китай, индия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, swift, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Китай, Индия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, SWIFT, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС работают над созданием аналога SWIFT, заявил Путин
Путин: страны БРИКС работают над созданием собственного аналога системы SWIFT