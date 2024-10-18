https://ria.ru/20241018/briks-1978802102.html

Путин упомянул новые российские регионы на саммите БРИКС

Путин упомянул новые российские регионы на саммите БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Путин упомянул новые российские регионы на саммите БРИКС

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области - это российские территории, за них сражаются, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:53

2024-10-18T17:53

2024-10-18T17:58

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

брикс

дмитрий киселев

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области - это российские территории, за них сражаются, заявил президент Владимир Путин.Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, это наши территории. Это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область и Херсонская", - сказал Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978797219.html

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, дмитрий киселев