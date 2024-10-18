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Путин упомянул новые российские регионы на саммите БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
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17:53 18.10.2024 (обновлено: 17:58 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978802102.html
Путин упомянул новые российские регионы на саммите БРИКС
Путин упомянул новые российские регионы на саммите БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин упомянул новые российские регионы на саммите БРИКС
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области - это российские территории, за них сражаются, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:53
2024-10-18T17:58
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
брикс
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области - это российские территории, за них сражаются, заявил президент Владимир Путин.Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, это наши территории. Это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область и Херсонская", - сказал Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/putin-1978797219.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, запорожская область, донецкая народная республика, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, дмитрий киселев
Луганская Народная Республика, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, БРИКС, Дмитрий Киселев
Путин упомянул новые российские регионы на саммите БРИКС

Путин: за ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую область сражаются, они российские

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области - это российские территории, за них сражаются, заявил президент Владимир Путин.
Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, это наши территории. Это Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область и Херсонская", - сказал Путин.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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Вчера, 17:39
 
Луганская Народная РеспубликаЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинБРИКСДмитрий Киселев
 
 
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