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Путин рассказал об отношениях России с Египтом

Путин рассказал об отношениях России с Египтом - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал об отношениях России с Египтом

У России традиционно очень теплые и дружеские отношения с Египтом, в последние годы они укрепляются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:47

2024-10-18T17:47

2024-10-18T17:54

россия

египет

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

брикс

дмитрий киселев

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. У России традиционно очень теплые и дружеские отношения с Египтом, в последние годы они укрепляются, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."У нас традиционно очень теплые дружеские отношения с Египтом на протяжении многих-многих десятилетий, и мне очень приятно отметить, что в последние годы благодаря в значительной степени президенту (Египта Абделю Фаттаху - ред.) ас-Сиси эти отношения укрепляются", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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россия, египет, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, дмитрий киселев