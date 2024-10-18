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Путин рассказал об отношениях России с Египтом - РИА Новости, 18.10.2024
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17:47 18.10.2024 (обновлено: 17:54 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978801140.html
Путин рассказал об отношениях России с Египтом
Путин рассказал об отношениях России с Египтом - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал об отношениях России с Египтом
У России традиционно очень теплые и дружеские отношения с Египтом, в последние годы они укрепляются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:47
2024-10-18T17:54
россия
египет
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
брикс
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. У России традиционно очень теплые и дружеские отношения с Египтом, в последние годы они укрепляются, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."У нас традиционно очень теплые дружеские отношения с Египтом на протяжении многих-многих десятилетий, и мне очень приятно отметить, что в последние годы благодаря в значительной степени президенту (Египта Абделю Фаттаху - ред.) ас-Сиси эти отношения укрепляются", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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россия, египет, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, дмитрий киселев
Россия, Египет, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, БРИКС, Дмитрий Киселев
Путин рассказал об отношениях России с Египтом

Путин: отношения России с Египтом традиционно очень теплые и дружеские

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. У России традиционно очень теплые и дружеские отношения с Египтом, в последние годы они укрепляются, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"У нас традиционно очень теплые дружеские отношения с Египтом на протяжении многих-многих десятилетий, и мне очень приятно отметить, что в последние годы благодаря в значительной степени президенту (Египта Абделю Фаттаху - ред.) ас-Сиси эти отношения укрепляются", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Каир - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Египет надеется нарастить двустороннюю торговлю с Россией
17 апреля, 08:13
 
РоссияЕгипетСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинБРИКСДмитрий Киселев
 
 
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