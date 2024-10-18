https://ria.ru/20241018/briks-1978794653.html

Путин прокомментировал возможный компромисс в арабо-израильском конфликте

Путин прокомментировал возможный компромисс в арабо-израильском конфликте - РИА Новости, 18.10.2024

Путин прокомментировал возможный компромисс в арабо-израильском конфликте

Поиск компромисса в арабо-израильском конфликте возможен, но это очень тонкая сфера, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:31

2024-10-18T17:31

2024-10-18T17:42

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

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владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Поиск компромисса в арабо-израильском конфликте возможен, но это очень тонкая сфера, заявил президент России Владимир Путин."Просто это очень тонкая сфера, забегать вперед и что-то о чем-то публично сейчас говорить, мне кажется, контрпродуктивно, потому что может только нанести вред", - сказал глава государства, добавив, что поиск решений подобного рода востребован.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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