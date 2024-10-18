https://ria.ru/20241018/briks-1978792293.html

Путин объяснил разницу между украинской и российской армией

Путин объяснил разницу между украинской и российской армией - РИА Новости, 18.10.2024

Путин объяснил разницу между украинской и российской армией

Российская армия, в отличие от украинской, самостоятельно воюет, создает продукты и военное программное обеспечение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:25

2024-10-18T17:25

2024-10-18T17:46

саммит брикс в казани в 2024 году

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дмитрий киселев

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нато

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Российская армия, в отличие от украинской, самостоятельно воюет, создает продукты и военное программное обеспечение, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Украина не использует сама высокотехнологичное оружие. Это делает НАТО. А российская армия и воюет сама, и продукты сама создает военные, и программное обеспечение делает сама. И в этом огромная разница", - сказал Путин в ходе встречи.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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саммит брикс в казани в 2024 году, украина, россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, нато