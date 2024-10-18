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Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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17:18 18.10.2024 (обновлено: 17:32 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978789061.html
Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил Путин
Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил Путин
Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:18
2024-10-18T17:32
россия
украина
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
брикс
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами", - сказал Путин на встрече.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/putin-1978793809.html
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россия, украина, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, брикс, дмитрий киселев
Россия, Украина, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, БРИКС, Дмитрий Киселев
Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил Путин

Путин: Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине как можно быстрее

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами", - сказал Путин на встрече.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин рассказал о документе по Украине, выработанном в Стамбуле
Вчера, 17:29
 
РоссияУкраинаСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинБРИКСДмитрий Киселев
 
 
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