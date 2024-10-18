https://ria.ru/20241018/briks-1978789061.html

Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил Путин

Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил Путин

Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:18

2024-10-18T17:18

2024-10-18T17:32

россия

украина

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

брикс

дмитрий киселев

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами", - сказал Путин на встрече.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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