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Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил Путин
Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил Путин
Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:18
2024-10-18T17:18
2024-10-18T17:32
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саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы, как никто другой, заинтересованы в том, чтобы завершить его как можно быстрее и, конечно, мирными средствами", - сказал Путин на встрече.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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Россия хочет завершить конфликт на Украине как можно скорее, заявил Путин
Путин: Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине как можно быстрее