https://ria.ru/20241018/briks-1978787801.html

Путин прокомментировал заявление Зеленского о ядерном оружии

Путин прокомментировал заявление Зеленского о ядерном оружии - РИА Новости, 18.10.2024

Путин прокомментировал заявление Зеленского о ядерном оружии

Президент РФ Владимир Путин назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:12

2024-10-18T17:12

2024-10-18T17:27

украина

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россия

владимир путин

брюссель

владимир зеленский

дмитрий киселев

нато

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие.Ранее Владимир Зеленский в ходе саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, подчеркнул политик, его стране останется только ядерное перевооружение. При этом газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что Украина в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии РФ."Это очередная провокация", - прокомментировал Путин сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Украины.Президент РФ в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978751347.html

украина

россия

брюссель

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