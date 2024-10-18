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Путин прокомментировал заявление Зеленского о ядерном оружии - РИА Новости, 18.10.2024
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17:12 18.10.2024 (обновлено: 17:27 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978787801.html
Путин прокомментировал заявление Зеленского о ядерном оружии
Путин прокомментировал заявление Зеленского о ядерном оружии - РИА Новости, 18.10.2024
Путин прокомментировал заявление Зеленского о ядерном оружии
Президент РФ Владимир Путин назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:12
2024-10-18T17:27
украина
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
брюссель
владимир зеленский
дмитрий киселев
нато
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие.Ранее Владимир Зеленский в ходе саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, подчеркнул политик, его стране останется только ядерное перевооружение. При этом газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что Украина в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии РФ."Это очередная провокация", - прокомментировал Путин сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Украины.Президент РФ в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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украина, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, брюссель, владимир зеленский, дмитрий киселев, нато, евросоюз, брикс
Украина, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, Брюссель, Владимир Зеленский, Дмитрий Киселев, НАТО, Евросоюз, БРИКС
Путин прокомментировал заявление Зеленского о ядерном оружии

Путин назвал заявление Зеленского о ядерном оружии провокацией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие.
Ранее Владимир Зеленский в ходе саммита глав государств ЕС в Брюсселе призвал к скорейшему приглашению Украины в НАТО. В противном случае, подчеркнул политик, его стране останется только ядерное перевооружение. При этом газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что Украина в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против армии РФ.
"Это очередная провокация", - прокомментировал Путин сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Украины.
Президент РФ в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
"Безумцы". Лавров прокомментировал заявление Украины о ядерном оружии
Вчера, 15:23
 
УкраинаСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияВладимир ПутинБрюссельВладимир ЗеленскийДмитрий КиселевНАТОЕвросоюзБРИКС
 
 
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