https://ria.ru/20241018/briks-1978784322.html
БРИКС с уважением относится к другим объединениям, заявил Путин
БРИКС с уважением относится к другим объединениям, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
БРИКС с уважением относится к другим объединениям, заявил Путин
БРИКС с большим уважением относится к другим объединениям и старается с ними сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:02
2024-10-18T17:02
2024-10-18T17:14
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саммит брикс в казани в 2024 году
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владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. БРИКС с большим уважением относится к другим объединениям и старается с ними сотрудничать, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."За БРИКС большое будущее, на мой взгляд. Мы с большим уважением относимся к другим региональным объединениям, стараемся с ними сотрудничать. Честно говоря, несмотря на всю конфликтность сегодняшней ситуации в мире, мне кажется, что развитие БРИКС благотворно скажется и на ситуации в мире в целом, если объединение будет развиваться на тех базовых принципах неконфротационности", - сказал российский лидер.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, бразилия, индия, дмитрий киселев, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Бразилия, Индия, Дмитрий Киселев, Владимир Путин
БРИКС с уважением относится к другим объединениям, заявил Путин
Путин: БРИКС уважительно относится к другим объединениям, старается сотрудничать