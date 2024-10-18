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Путин прокомментировал увеличение числа членов БРИКС
Путин прокомментировал увеличение числа членов БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин прокомментировал увеличение числа членов БРИКС
Увеличение числа членов межгосударственного объединения БРИКС не должно свести к минимуму эффективность работы самой структуры, заявил президент России Владимир РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:59
2024-10-18T16:59
2024-10-18T17:13
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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владимир путин
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Увеличение числа членов межгосударственного объединения БРИКС не должно свести к минимуму эффективность работы самой структуры, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."Увеличивая количество членов организации, мы не должны свести к минимуму эффективность работы самой структуры. Поэтому руководствуясь этими соображениями, и будем действовать", - сказал Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, дмитрий киселев
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
Путин прокомментировал увеличение числа членов БРИКС
Путин: увеличение числа членов БРИКС не должно мешать эффективности структуры