https://ria.ru/20241018/briks-1978783594.html

Путин прокомментировал увеличение числа членов БРИКС

Путин прокомментировал увеличение числа членов БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Путин прокомментировал увеличение числа членов БРИКС

Увеличение числа членов межгосударственного объединения БРИКС не должно свести к минимуму эффективность работы самой структуры, заявил президент России Владимир РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:59

2024-10-18T16:59

2024-10-18T17:13

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

владимир путин

дмитрий киселев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978768542_0:64:1168:721_1920x0_80_0_0_9033d448af79827aa8cefea5b34530b6.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Увеличение числа членов межгосударственного объединения БРИКС не должно свести к минимуму эффективность работы самой структуры, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."Увеличивая количество членов организации, мы не должны свести к минимуму эффективность работы самой структуры. Поэтому руководствуясь этими соображениями, и будем действовать", - сказал Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241016/peskov-1978307895.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, дмитрий киселев