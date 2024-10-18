https://ria.ru/20241018/briks-1978772477.html
Путин объяснил позицию России по Израилю и Палестине
Путин объяснил позицию России по Израилю и Палестине - РИА Новости, 18.10.2024
Путин объяснил позицию России по Израилю и Палестине
Россия всегда исходила из того, что должно быть реализовано решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о создании двух государств - Израиля и... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:28
2024-10-18T16:28
2024-10-18T16:45
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия всегда исходила из того, что должно быть реализовано решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о создании двух государств - Израиля и Палестины, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."Мы всегда исходили из того, что должна быть реализована резолюция Совета Безопасности, решение Совета Безопасности об образовании двух государств - Израиля и Палестинского государства. В этом корень всех проблем, и уверен, что мы должны будем об этом поговорить на саммите БРИКС", - сказал Путин.Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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в мире, израиль, оон, палестина, россия, владимир путин, брикс, дмитрий киселев
В мире, Израиль, ООН, Палестина, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Дмитрий Киселев
Путин объяснил позицию России по Израилю и Палестине
Путин: Россия всегда выступала за реализацию решения ООН по Израилю и Палестине
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия всегда исходила из того, что должно быть реализовано решение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций о создании двух государств - Израиля и Палестины, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
"Мы всегда исходили из того, что должна быть реализована резолюция Совета Безопасности, решение Совета Безопасности об образовании двух государств - Израиля и Палестинского государства. В этом корень всех проблем, и уверен, что мы должны будем об этом поговорить на саммите БРИКС", - сказал Путин.
Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.