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Россия не вмешивается в отношения Китая и США, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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16:19 18.10.2024 (обновлено: 16:51 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978768666.html
Россия не вмешивается в отношения Китая и США, заявил Путин
Россия не вмешивается в отношения Китая и США, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия не вмешивается в отношения Китая и США, заявил Путин
Россия не лезет в отношения Китая с США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:19
2024-10-18T16:51
китай
сша
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия не лезет в отношения Китая с США, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Что касается взаимоотношений между Китаем и Соединенными Штатами: мы не лезем в эти вопросы", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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китай, сша, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Китай, США, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия не вмешивается в отношения Китая и США, заявил Путин

Путин: Россия не лезет в отношения Китая с США

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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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Президент РФ Владимир Путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия не лезет в отношения Китая с США, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Что касается взаимоотношений между Китаем и Соединенными Штатами: мы не лезем в эти вопросы", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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КитайСШАВладимир ПутинДмитрий КиселевБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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