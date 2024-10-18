https://ria.ru/20241018/briks-1978768666.html

Россия не вмешивается в отношения Китая и США, заявил Путин

Россия не вмешивается в отношения Китая и США, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Россия не вмешивается в отношения Китая и США, заявил Путин

Россия не лезет в отношения Китая с США, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:19

2024-10-18T16:19

2024-10-18T16:51

китай

сша

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия не лезет в отношения Китая с США, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Что касается взаимоотношений между Китаем и Соединенными Штатами: мы не лезем в эти вопросы", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241010/ssha-1977476509.html

китай

сша

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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