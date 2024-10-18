https://ria.ru/20241018/briks-1978766499.html
Страны БРИКС должны уважать новых участников объединения, заявил Путин
Страны БРИКС должны уважать новых участников объединения, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Страны БРИКС должны уважать новых участников объединения, заявил Путин
Страны БРИКС должны относиться с уважением к новым членам объединения, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:12
2024-10-18T16:12
2024-10-18T16:51
брикс
саммит брикс
владимир путин
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саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Страны БРИКС должны относиться с уважением к новым членам объединения, сказал президент России Владимир Путин."Все члены организации должны с уважением относиться к интересам новых стран-участниц. Мы в течение этого года делали все, что зависит от России, для того, чтобы постепенно, спокойно интегрировать всех наших новых членов в работу организации", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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БРИКС, Саммит БРИКС, Владимир Путин, Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Страны БРИКС должны уважать новых участников объединения, заявил Путин
Путин: страны БРИКС должны с уважением относиться к новым членам объединения