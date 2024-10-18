https://ria.ru/20241018/briks-1978764271.html
Путин назвал регионы, которые станут центрами глобального роста
Путин назвал регионы, которые станут центрами глобального роста - РИА Новости, 18.10.2024
Путин назвал регионы, которые станут центрами глобального роста
Президент России Владимир Путин заявил, что Юго-Восточная Азия и Африка станут центрами глобального роста. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:03
2024-10-18T16:03
2024-10-18T16:20
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Юго-Восточная Азия и Африка станут центрами глобального роста.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."И это развитие, по мнению экспертов, которым я очень доверяю и ко мнению которых прислушиваюсь, оно объективно будет идти, прежде всего, в странах членов БРИКС. Это Глобальный Юг так называемый, прежде всего, это Юго-Восточная Азия, это Африка. Позитивный рост будет в таких мощных странах, как Китай, Индия, России, в Саудовской Аравии, но опережающий рост будут демонстрировать страны Юго-Восточной Азии и Африки", - сказал Путин в ходе встречи.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, юго-восточная азия, россия, владимир путин, дмитрий киселев, африка
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Юго-Восточная Азия, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Африка
Путин назвал регионы, которые станут центрами глобального роста
Путин: Юго-Восточная Азия и Африка станут центрами глобального роста