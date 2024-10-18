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Выставка "Сделано в Татарстане" пройдет в Казани в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
14:20 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/briks-1978731544.html
Выставка "Сделано в Татарстане" пройдет в Казани в рамках саммита БРИКС
Выставка "Сделано в Татарстане" пройдет в Казани в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Выставка "Сделано в Татарстане" пройдет в Казани в рамках саммита БРИКС
Около 50 ведущих предприятий Татарстана представят продукцию на выставке "Сделано в Татарстане", которая пройдет 20-25 октября в рамках саммита БРИКС, сообщают... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:20
2024-10-18T14:20
республика татарстан
казань
брикс
казанский вертолетный завод
ту-214
саммит брикс
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Около 50 ведущих предприятий Татарстана представят продукцию на выставке "Сделано в Татарстане", которая пройдет 20-25 октября в рамках саммита БРИКС, сообщают организаторы. "Выставка "Сделано в Татарстане" в рамках саммита БРИКС пройдет с 20 по 25 октября в Казани. Экспозиция разместится на двух площадках… Всего свою продукцию представят около 50 компаний, работающих в Татарстане", - говорится в сообщении. На площадке под открытым небом возле здания парламента республики на площади около 3 тысяч квадратных метров будет представлена техника. Вторая часть выставки разместится в самом здании парламента. Российский производитель грузовых автомобилей компания "Камаз" презентует последние разработки - магистральный тягач поколения К5 "Камаз-54901", самосвалы, бортовые грузовики и автобус. На площадке также покажут спортивный автомобиль, на котором в ралли-рейдах выступает команда "Камаз-мастер", экипажи которой 19 раз становились победителями ралли "Дакар". Казанский вертолетный завод продемонстрирует медицинский и полицейский вертолеты "Ансат". Компания "Аурус" покажет три модели автомобилей Aurus: Arsenal, Komendant и Senat Long. Автомобильный завод "РариТЭК" представит 12-метровый автобус модели NEON под собственным брендом LOTOS, который работает на природном газе. Автобусы, в том числе туристический и школьный, презентует компания "Соллерс". Кроме того, предприятие представит автомобиль скорой помощи. Гости смогут познакомиться с новинкой компании - пассажирским минивэном премиум-класса Sollers RF8. Сельхозтехнику на выставке представят ООО "Казаньсельмаш" (полноприводные самоходные опрыскиватели) и "ТПК МТЗ- Татарстан" (трактора). Также можно будет увидеть 11-метровую яхту и ультрабыструю зарядную станцию для электротранспорта на тяговой батарее. На закрытой площадке судостроительная корпорация "Ак Барс" представит два аварийно-спасательных судна и скоростное пассажирское судно проекта А145Р. Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова - филиал АО "Туполев" поделится проектом производства пассажирских самолетов Ту-214. Корпорация "Эйдос" презентует промышленных роботов и различные симуляторы для лапароскопии и тактической медицины, а также портативный тренажер для отработки навыков аускультации. Посетители выставки также увидят "умную палату", где с помощью взгляда пациент может включать/выключать свет, телевизор, открывать/закрывать окна и шторы, регулировать температуру в палате, вызывать медсестру. Будет представлен и Е-Helper — экзоскелет для медицинской реабилитации пациентов, временно или полностью утративших подвижность нижних конечностей. Республиканский клинический онкологический диспансер продемонстрирует технологии протезирования всех крупных суставов и моделирование крупных костей. Новая технология 3D-печати костей позволила вернуть к нормальной жизни пациентов с болезнями, которые до недавнего времени считались неизлечимыми.
https://ria.ru/20241018/briks-1978665235.html
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казань, брикс, казанский вертолетный завод, ту-214, саммит брикс, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Казань, БРИКС, Казанский вертолетный завод, Ту-214, Саммит БРИКС, Республика Татарстан (Татарстан)

Выставка "Сделано в Татарстане" пройдет в Казани в рамках саммита БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Около 50 ведущих предприятий Татарстана представят продукцию на выставке "Сделано в Татарстане", которая пройдет 20-25 октября в рамках саммита БРИКС, сообщают организаторы.
"Выставка "Сделано в Татарстане" в рамках саммита БРИКС пройдет с 20 по 25 октября в Казани. Экспозиция разместится на двух площадках… Всего свою продукцию представят около 50 компаний, работающих в Татарстане", - говорится в сообщении.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Казани в дни саммита БРИКС будут работать 47 допбригад скорой помощи
Вчера, 10:14
На площадке под открытым небом возле здания парламента республики на площади около 3 тысяч квадратных метров будет представлена техника. Вторая часть выставки разместится в самом здании парламента.
Российский производитель грузовых автомобилей компания "Камаз" презентует последние разработки - магистральный тягач поколения К5 "Камаз-54901", самосвалы, бортовые грузовики и автобус. На площадке также покажут спортивный автомобиль, на котором в ралли-рейдах выступает команда "Камаз-мастер", экипажи которой 19 раз становились победителями ралли "Дакар".
Казанский вертолетный завод продемонстрирует медицинский и полицейский вертолеты "Ансат".
Компания "Аурус" покажет три модели автомобилей Aurus: Arsenal, Komendant и Senat Long. Автомобильный завод "РариТЭК" представит 12-метровый автобус модели NEON под собственным брендом LOTOS, который работает на природном газе. Автобусы, в том числе туристический и школьный, презентует компания "Соллерс". Кроме того, предприятие представит автомобиль скорой помощи. Гости смогут познакомиться с новинкой компании - пассажирским минивэном премиум-класса Sollers RF8.
Сельхозтехнику на выставке представят ООО "Казаньсельмаш" (полноприводные самоходные опрыскиватели) и "ТПК МТЗ- Татарстан" (трактора). Также можно будет увидеть 11-метровую яхту и ультрабыструю зарядную станцию для электротранспорта на тяговой батарее.
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В Кремле назвали саммит БРИКС в Казани одним из главных событий в мире
14 октября, 13:24
На закрытой площадке судостроительная корпорация "Ак Барс" представит два аварийно-спасательных судна и скоростное пассажирское судно проекта А145Р. Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова - филиал АО "Туполев" поделится проектом производства пассажирских самолетов Ту-214.
Корпорация "Эйдос" презентует промышленных роботов и различные симуляторы для лапароскопии и тактической медицины, а также портативный тренажер для отработки навыков аускультации.
Посетители выставки также увидят "умную палату", где с помощью взгляда пациент может включать/выключать свет, телевизор, открывать/закрывать окна и шторы, регулировать температуру в палате, вызывать медсестру. Будет представлен и Е-Helper — экзоскелет для медицинской реабилитации пациентов, временно или полностью утративших подвижность нижних конечностей.
Республиканский клинический онкологический диспансер продемонстрирует технологии протезирования всех крупных суставов и моделирование крупных костей. Новая технология 3D-печати костей позволила вернуть к нормальной жизни пациентов с болезнями, которые до недавнего времени считались неизлечимыми.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Эксперт оценил важность саммита БРИКС в Казани
Вчера, 04:08
 
Республика ТатарстанКазаньБРИКСКазанский вертолетный заводТу-214Саммит БРИКСРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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