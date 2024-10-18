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Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
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13:40 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/briks-1978721608.html
Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС
Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС
Президент России Владимир Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС в сфере инвестиций, развитии технологий искусственного интеллекта РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:40
2024-10-18T13:40
технологии
россия
владимир путин
брикс
российский фонд прямых инвестиций
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС в сфере инвестиций, развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и по климатической повестке. На выставке Российского фонда прямых инвестиций в рамках делового форума БРИКС президента попросили поддержать инициативы РФПИ об инвестиционной платформе и климатической платформе БРИКС, а также о создании альянса искусственного интеллекта для стран объединения. "Все важно, все критически важно. Так что желаю вам успехов", - отреагировал Путин. Глава государства в пятницу ознакомился с экспозицией на площадке делового форума БРИКС. Выставка посвящена сотрудничеству РФПИ со странами объединения. Президенту рассказали об инвестициях в развитие технологий искусственного интеллекта, а также продемонстрировали возможности ИИ в протезировании и распознавании лиц. РФПИ в рамках делового форума БРИКС выступил с предложением создать в рамках объединения совместную платформу для инвестиций в высокие технологии, включая искусственный интеллект, а также критическую инфраструктуру, промышленность, здравоохранение и другие отрасли. Фонд озвучил и другие инициативы для расширения сотрудничества между странами объединения. В частности, было предложено создать альянс БРИКС в сфере искусственного интеллекта для обеспечения технологического лидерства. Еще одна инициатива направлена на решение климатических проблем путем создания добровольного углеродного рынка БРИКС. Россия и другие страны объединения, считают в РФПИ, способны предложить эффективные и универсальные решения по борьбе с изменением климата.
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технологии, россия, владимир путин, брикс, российский фонд прямых инвестиций, саммит брикс в казани в 2024 году
Технологии, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Российский фонд прямых инвестиций, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС

Путин: расширение сотрудничества БРИКС в сфере инвестиций критически важно

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин во время Делового форума БРИКС в Москве
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС в сфере инвестиций, развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и по климатической повестке.
На выставке Российского фонда прямых инвестиций в рамках делового форума БРИКС президента попросили поддержать инициативы РФПИ об инвестиционной платформе и климатической платформе БРИКС, а также о создании альянса искусственного интеллекта для стран объединения.
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"Все важно, все критически важно. Так что желаю вам успехов", - отреагировал Путин.
Глава государства в пятницу ознакомился с экспозицией на площадке делового форума БРИКС. Выставка посвящена сотрудничеству РФПИ со странами объединения. Президенту рассказали об инвестициях в развитие технологий искусственного интеллекта, а также продемонстрировали возможности ИИ в протезировании и распознавании лиц.
РФПИ в рамках делового форума БРИКС выступил с предложением создать в рамках объединения совместную платформу для инвестиций в высокие технологии, включая искусственный интеллект, а также критическую инфраструктуру, промышленность, здравоохранение и другие отрасли. Фонд озвучил и другие инициативы для расширения сотрудничества между странами объединения. В частности, было предложено создать альянс БРИКС в сфере искусственного интеллекта для обеспечения технологического лидерства. Еще одна инициатива направлена на решение климатических проблем путем создания добровольного углеродного рынка БРИКС. Россия и другие страны объединения, считают в РФПИ, способны предложить эффективные и универсальные решения по борьбе с изменением климата.
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