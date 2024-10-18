https://ria.ru/20241018/briks-1978721608.html
Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС
Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС
Президент России Владимир Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС в сфере инвестиций, развитии технологий искусственного интеллекта РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:40
2024-10-18T13:40
2024-10-18T13:40
технологии
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС в сфере инвестиций, развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и по климатической повестке. На выставке Российского фонда прямых инвестиций в рамках делового форума БРИКС президента попросили поддержать инициативы РФПИ об инвестиционной платформе и климатической платформе БРИКС, а также о создании альянса искусственного интеллекта для стран объединения. "Все важно, все критически важно. Так что желаю вам успехов", - отреагировал Путин. Глава государства в пятницу ознакомился с экспозицией на площадке делового форума БРИКС. Выставка посвящена сотрудничеству РФПИ со странами объединения. Президенту рассказали об инвестициях в развитие технологий искусственного интеллекта, а также продемонстрировали возможности ИИ в протезировании и распознавании лиц. РФПИ в рамках делового форума БРИКС выступил с предложением создать в рамках объединения совместную платформу для инвестиций в высокие технологии, включая искусственный интеллект, а также критическую инфраструктуру, промышленность, здравоохранение и другие отрасли. Фонд озвучил и другие инициативы для расширения сотрудничества между странами объединения. В частности, было предложено создать альянс БРИКС в сфере искусственного интеллекта для обеспечения технологического лидерства. Еще одна инициатива направлена на решение климатических проблем путем создания добровольного углеродного рынка БРИКС. Россия и другие страны объединения, считают в РФПИ, способны предложить эффективные и универсальные решения по борьбе с изменением климата.
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технологии, россия, владимир путин, брикс, российский фонд прямых инвестиций, саммит брикс в казани в 2024 году
Технологии, Россия, Владимир Путин, БРИКС, Российский фонд прямых инвестиций, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС
Путин: расширение сотрудничества БРИКС в сфере инвестиций критически важно
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал критически важным расширение сотрудничества стран БРИКС в сфере инвестиций, развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ) и по климатической повестке.
На выставке Российского фонда прямых инвестиций
в рамках делового форума БРИКС президента попросили поддержать инициативы РФПИ об инвестиционной платформе и климатической платформе БРИКС, а также о создании альянса искусственного интеллекта для стран объединения.
"Все важно, все критически важно. Так что желаю вам успехов", - отреагировал Путин.
Глава государства в пятницу ознакомился с экспозицией на площадке делового форума БРИКС. Выставка посвящена сотрудничеству РФПИ со странами объединения. Президенту рассказали об инвестициях в развитие технологий искусственного интеллекта, а также продемонстрировали возможности ИИ в протезировании и распознавании лиц.
РФПИ в рамках делового форума БРИКС выступил с предложением создать в рамках объединения совместную платформу для инвестиций в высокие технологии, включая искусственный интеллект, а также критическую инфраструктуру, промышленность, здравоохранение и другие отрасли. Фонд озвучил и другие инициативы для расширения сотрудничества между странами объединения. В частности, было предложено создать альянс БРИКС в сфере искусственного интеллекта для обеспечения технологического лидерства. Еще одна инициатива направлена на решение климатических проблем путем создания добровольного углеродного рынка БРИКС. Россия и другие страны объединения, считают в РФПИ, способны предложить эффективные и универсальные решения по борьбе с изменением климата.