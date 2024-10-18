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Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
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12:55 18.10.2024 (обновлено: 14:39 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/briks-1978709900.html
Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС
Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС
Президент России Владимир Путин осмотрел возможности искусственного интеллекта в протезировании и распознавании лиц на выставке РФПИ на площадке делового форума РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:55
2024-10-18T14:39
брикс
экономика
технологии
россия
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел возможности искусственного интеллекта в протезировании и распознавании лиц на выставке РФПИ на площадке делового форума БРИКС.Путину на выставке представили образец новейшего протеза "Манифесто кисть" компании "Моторика", а также системы компьютерного зрения, биометрической идентификации и распознавания лиц компании NtechLab. Все представленные разработки создавались при использовании технологий искусственного интеллекта.Экспозиция размещена на площадке делового форума БРИКС, посвящена сотрудничеству РФПИ со странами объединения и инвестициям в развитие технологий искусственного интеллекта.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС &gt;&gt;
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брикс, экономика, технологии, россия, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
БРИКС, Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС

Путину показали возможности ИИ в распознавании лиц на БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает выставку Российского фонда прямых инвестиций в рамках Делового форума БРИКС в Москве. Слева: тестировщик Максим Емец играет на электрогитаре с помощью бионического протеза "Манифесто кисть" производства российской компании "Моторика"
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку Российского фонда прямых инвестиций в рамках Делового форума БРИКС в Москве. Слева: тестировщик Максим Емец играет на электрогитаре с помощью бионического протеза Манифесто кисть производства российской компании Моторика - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин посещает выставку Российского фонда прямых инвестиций в рамках Делового форума БРИКС в Москве. Слева: тестировщик Максим Емец играет на электрогитаре с помощью бионического протеза "Манифесто кисть" производства российской компании "Моторика"
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел возможности искусственного интеллекта в протезировании и распознавании лиц на выставке РФПИ на площадке делового форума БРИКС.
Путину на выставке представили образец новейшего протеза "Манифесто кисть" компании "Моторика", а также системы компьютерного зрения, биометрической идентификации и распознавания лиц компании NtechLab. Все представленные разработки создавались при использовании технологий искусственного интеллекта.
Экспозиция размещена на площадке делового форума БРИКС, посвящена сотрудничеству РФПИ со странами объединения и инвестициям в развитие технологий искусственного интеллекта.
Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>
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БРИКСЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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