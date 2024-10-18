Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС
Путину показали возможности ИИ в распознавании лиц на БРИКС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает выставку Российского фонда прямых инвестиций в рамках Делового форума БРИКС в Москве. Слева: тестировщик Максим Емец играет на электрогитаре с помощью бионического протеза "Манифесто кисть" производства российской компании "Моторика"
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку Российского фонда прямых инвестиций в рамках Делового форума БРИКС в Москве. Слева: тестировщик Максим Емец играет на электрогитаре с помощью бионического протеза "Манифесто кисть" производства российской компании "Моторика"
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел возможности искусственного интеллекта в протезировании и распознавании лиц на выставке РФПИ на площадке делового форума БРИКС.
Путину на выставке представили образец новейшего протеза "Манифесто кисть" компании "Моторика", а также системы компьютерного зрения, биометрической идентификации и распознавания лиц компании NtechLab. Все представленные разработки создавались при использовании технологий искусственного интеллекта.
Экспозиция размещена на площадке делового форума БРИКС, посвящена сотрудничеству РФПИ со странами объединения и инвестициям в развитие технологий искусственного интеллекта.