https://ria.ru/20241018/briks-1978709900.html

Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС

Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС

Президент России Владимир Путин осмотрел возможности искусственного интеллекта в протезировании и распознавании лиц на выставке РФПИ на площадке делового форума РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:55

2024-10-18T12:55

2024-10-18T14:39

брикс

экономика

технологии

россия

владимир путин

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел возможности искусственного интеллекта в протезировании и распознавании лиц на выставке РФПИ на площадке делового форума БРИКС.Путину на выставке представили образец новейшего протеза "Манифесто кисть" компании "Моторика", а также системы компьютерного зрения, биометрической идентификации и распознавания лиц компании NtechLab. Все представленные разработки создавались при использовании технологий искусственного интеллекта.Экспозиция размещена на площадке делового форума БРИКС, посвящена сотрудничеству РФПИ со странами объединения и инвестициям в развитие технологий искусственного интеллекта.Выступление Путина на пленарном заседании Делового форума БРИКС >>

https://ria.ru/20241016/ai-1978388105.html

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брикс, экономика, технологии, россия, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций