Аналитик оценил перспективы вступления Киргизии в БРИКС
Аналитик Шестаков: Киргизия вряд ли встретит проблемы на пути в БРИКС
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Флаги стран — участниц БРИКС. Архивное фото
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БИШКЕК, 18 окт - РИА Новости. Киргизия не должна встретить проблем, если она захочет стать членом БРИКС, считает политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.
"В том случае, если Киргизия захочет в будущем стать полноправным членом БРИКС, у нее не должно с этим возникнуть каких-либо особых проблем. То, что президент Кыргызстана приглашен, это уже заявка на потенциальное полноценное участие. Я не думаю, что есть какие-то барьеры или препятствия для вступления Кыргызстана в БРИКС", - заявил эксперт РИА Новости.
По его словам, участие президента республики Садыра Жапарова в предстоящем саммите БРИКС в Казани - хорошая возможность неформально пообщаться с лидерами других стран, с которыми у Киргизии сложились достаточно крепкие и конструктивные отношения.
"Еще один важный момент - поддержать Россию. Два года из нее пытались сделать страну-изгоя за счет беспрецедентных санкций. Но этот саммит в Казани продемонстрирует, что все эти планы провалились. Что Россия продолжает играть важную роль в формировании мировой повестки", - подчеркнул политолог.
"Если мы возьмем политический аспект БРИКС, то тут одна из самых важных деталей, что организация выступает за многополярный мир, чтобы не было давления одной или нескольких стран на формирование мировой политической и экономической повестки", - уточнил директор "Ой-Ордо".
Касаясь деятельности организации в целом, политолог выразил мнение, что БРИКС следует активнее использовать свои возможности для инициирования и реализации конкретных проектов. Например - создания независимой от SWIFT платежной системы.
"Если мы возьмем тот же ШОС, который часто сравнивают с БРИКС, то у него идет очень долгая раскачка по выработке механизмов экономического взаимодействия. В БРИКС это должно быть учтено, и они должны от слов быстрее переходить к делам", - подчеркнул он.
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