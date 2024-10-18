https://ria.ru/20241018/briks-1978642444.html

Аналитик оценил перспективы вступления Киргизии в БРИКС

Аналитик оценил перспективы вступления Киргизии в БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Аналитик оценил перспективы вступления Киргизии в БРИКС

Киргизия не должна встретить проблем, если она захочет стать членом БРИКС, считает политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T06:55

2024-10-18T06:55

2024-10-18T09:52

в мире

киргизия

казань

россия

игорь шестаков

садыр жапаров

брикс

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970495648_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_0df0db449ef1bad9223b3fb3172089a9.jpg

БИШКЕК, 18 окт - РИА Новости. Киргизия не должна встретить проблем, если она захочет стать членом БРИКС, считает политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков. "В том случае, если Киргизия захочет в будущем стать полноправным членом БРИКС, у нее не должно с этим возникнуть каких-либо особых проблем. То, что президент Кыргызстана приглашен, это уже заявка на потенциальное полноценное участие. Я не думаю, что есть какие-то барьеры или препятствия для вступления Кыргызстана в БРИКС", - заявил эксперт РИА Новости. По его словам, участие президента республики Садыра Жапарова в предстоящем саммите БРИКС в Казани - хорошая возможность неформально пообщаться с лидерами других стран, с которыми у Киргизии сложились достаточно крепкие и конструктивные отношения. "Еще один важный момент - поддержать Россию. Два года из нее пытались сделать страну-изгоя за счет беспрецедентных санкций. Но этот саммит в Казани продемонстрирует, что все эти планы провалились. Что Россия продолжает играть важную роль в формировании мировой повестки", - подчеркнул политолог. Также, утверждает Шестаков, у Бишкека развиваются отношения и с другими странами объединения, в частности - с Китаем и Индией. Эксперт считает, что сотрудничество возможно в том числе и в развитии транспортно-логистических цепочек, что позволит существенно повысить экспортный потенциал Киргизии. "Если мы возьмем политический аспект БРИКС, то тут одна из самых важных деталей, что организация выступает за многополярный мир, чтобы не было давления одной или нескольких стран на формирование мировой политической и экономической повестки", - уточнил директор "Ой-Ордо". Касаясь деятельности организации в целом, политолог выразил мнение, что БРИКС следует активнее использовать свои возможности для инициирования и реализации конкретных проектов. Например - создания независимой от SWIFT платежной системы. "Если мы возьмем тот же ШОС, который часто сравнивают с БРИКС, то у него идет очень долгая раскачка по выработке механизмов экономического взаимодействия. В БРИКС это должно быть учтено, и они должны от слов быстрее переходить к делам", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241018/briks-1978637404.html

https://ria.ru/20241016/briks-1978271147.html

https://ria.ru/20241014/peskov-1977942037.html

киргизия

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, казань, россия, игорь шестаков, садыр жапаров, брикс, шос, саммит брикс, саммит брикс в казани в 2024 году