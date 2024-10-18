https://ria.ru/20241018/briks-1978637404.html

В Японии оценили роль БРИКС в разрешении конфликтов на Украине и в Газе

В Японии оценили роль БРИКС в разрешении конфликтов на Украине и в Газе - РИА Новости, 18.10.2024

В Японии оценили роль БРИКС в разрешении конфликтов на Украине и в Газе

Страны G7 и другие развитые страны не понимают или делают вид, что не понимают сущность международных проблем, которые в итоге сводятся к сделкам, а не к... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T05:01

2024-10-18T05:01

2024-10-18T09:52

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ТОКИО, 18 окт – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Страны G7 и другие развитые страны не понимают или делают вид, что не понимают сущность международных проблем, которые в итоге сводятся к сделкам, а не к вопросу о справедливости, в связи с чем объединение БРИКС могло бы предложить реалистичные решения мировых проблем, в частности, по вопросу украинского конфликта и ситуации на Ближнем востоке. Такое мнение высказал РИА Новости один из ведущих в Японии экспертов по России, директор по научно-исследовательским работам Центра российских исследований, профессор Института экономических исследований Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо. "Одно из важных значений БРИКС в том, что оно может предложить альтернативу риторике G7. Откровенно говоря, многие международные проблемы в конечном счете сводятся к сделкам, и, по крайней мере, не являются вопросом о справедливости. В этом контексте, я считаю, G7 и другие развитые страны фундаментально не понимают сущность международных вопросов, или делают вид, что не понимают", - подчеркнул эксперт. По мнению профессора Кумо, политика, по сути, должна сводиться к "попытке найти компромисс между требованиями разных сторон". "Обе стороны встречаются на одной арене, ведут обсуждения и пытаются найти решение – это сущность политики… "Справедливость" может быть полностью противоположной в зависимости от точки зрения или позиции, поэтому дискуссии в международной политике о "правильности или неправильности" являются бесполезными. В этом контексте, я думаю, что объединение БРИКС могло бы предложить реалистичные решения глобальных проблем, в частности, в урегулировании украинского конфликта, где Китай занял бы лидирующую роль, или в разрешении ближневосточной ситуации, где лидирующую роль заняла бы Россия", - добавил он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241016/briks-1978271147.html

https://ria.ru/20241014/peskov-1977942037.html

россия

япония

украина

сектор газа

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