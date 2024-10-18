Бречалов встретился со спортсменами – ветеранами СВО из Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился со спортсменами - ветеранами СВО из республики, которые в Уфе приняли участие в спортивных соревнованиях "Герои нашего времени", сообщила пресс-служба главы региона.
В пресс-службе рассказали, что в рамках XII Международного форума "Россия — спортивная держава" проходят межрегиональные спортивные соревнования среди ветеранов специальной военной операции "Герои нашего времени". Соревнования, организованные Паралимпийским комитетом России, включают 6 спортивных дисциплин: волейбол сидя, пулевая стрельба, армрестлинг, стрельба из лука, пауэрлифтинг и настольный теннис. Филиал фонда "Защитники Отечества" по Удмуртской Республике при поддержке минспорта региона подготовил самую многочисленную команду соревнований – 14 спортсменов.
"Александр Бречалов встретился с командой. Он пообщался со спортсменами, поболел за команду по волейболу сидя и за участника по пауэрлифтингу. Надо отметить, что волейбол сидя – одна из самых успешных для ветеранов-спортсменов дисциплина: в прошлом году команда на межрегиональных соревнованиях Уральского и Приволжского округов выиграла путёвку в финал Всероссийских соревнований "Кубок Защитников Отечества", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, удмуртские параспортсмены - ветераны СВО на межрегиональном турнире в Уфе стали лучшими в армрестлинге, в стрельбе из лука, в пулевой стрельбе, в настольном теннисе и в пауэрлифтинге.
"Спасибо фонду "Защитники Отечества", спорт очень нам помогает в жизни. И семьи тоже очень довольны, что мы заняты таким полезным делом! Здорово, что мы не просто тренируемся, а участвуем в таких соревнованиях", - приводятся слова ветерана спецоперации, награждённого медалью "За Отвагу", Сергея Соколова.
Ветераны – участники СВО рассказали главе республики, что теперь у них есть большое желание привлечь как можно больше участников спецоперации из Удмуртии к спорту. В ближайшее время решили провести республиканский "Турнир Героев" по нескольким дисциплинам: волейбол сидя, дартс, настольный теннис. Накануне с героями СВО, в том числе и из Удмуртии, встретился президент России Владимир Путин, добавили в пресс-службе.
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