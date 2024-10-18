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Бречалов встретился со спортсменами – ветеранами СВО из Удмуртии - РИА Новости, 18.10.2024
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Удмуртская Республика
 
17:48 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/brechalov-1978801567.html
Бречалов встретился со спортсменами – ветеранами СВО из Удмуртии
Бречалов встретился со спортсменами – ветеранами СВО из Удмуртии - РИА Новости, 18.10.2024
Бречалов встретился со спортсменами – ветеранами СВО из Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился со спортсменами - ветеранами СВО из республики, которые в Уфе приняли участие в спортивных соревнованиях "Герои... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:48
2024-10-18T17:48
удмуртская республика
уфа
россия
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
сергей соколов
владимир путин
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился со спортсменами - ветеранами СВО из республики, которые в Уфе приняли участие в спортивных соревнованиях "Герои нашего времени", сообщила пресс-служба главы региона. В пресс-службе рассказали, что в рамках XII Международного форума "Россия — спортивная держава" проходят межрегиональные спортивные соревнования среди ветеранов специальной военной операции "Герои нашего времени". Соревнования, организованные Паралимпийским комитетом России, включают 6 спортивных дисциплин: волейбол сидя, пулевая стрельба, армрестлинг, стрельба из лука, пауэрлифтинг и настольный теннис. Филиал фонда "Защитники Отечества" по Удмуртской Республике при поддержке минспорта региона подготовил самую многочисленную команду соревнований – 14 спортсменов. "Александр Бречалов встретился с командой. Он пообщался со спортсменами, поболел за команду по волейболу сидя и за участника по пауэрлифтингу. Надо отметить, что волейбол сидя – одна из самых успешных для ветеранов-спортсменов дисциплина: в прошлом году команда на межрегиональных соревнованиях Уральского и Приволжского округов выиграла путёвку в финал Всероссийских соревнований "Кубок Защитников Отечества", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, удмуртские параспортсмены - ветераны СВО на межрегиональном турнире в Уфе стали лучшими в армрестлинге, в стрельбе из лука, в пулевой стрельбе, в настольном теннисе и в пауэрлифтинге. "Спасибо фонду "Защитники Отечества", спорт очень нам помогает в жизни. И семьи тоже очень довольны, что мы заняты таким полезным делом! Здорово, что мы не просто тренируемся, а участвуем в таких соревнованиях", - приводятся слова ветерана спецоперации, награждённого медалью "За Отвагу", Сергея Соколова. Ветераны – участники СВО рассказали главе республики, что теперь у них есть большое желание привлечь как можно больше участников спецоперации из Удмуртии к спорту. В ближайшее время решили провести республиканский "Турнир Героев" по нескольким дисциплинам: волейбол сидя, дартс, настольный теннис. Накануне с героями СВО, в том числе и из Удмуртии, встретился президент России Владимир Путин, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241018/brechalov-1978767057.html
https://ria.ru/20241014/brechalov-1978024047.html
уфа
россия
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уфа, россия, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, сергей соколов, владимир путин
Удмуртская Республика, Уфа, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Александр Бречалов, Сергей Соколов, Владимир Путин

Бречалов встретился со спортсменами – ветеранами СВО из Удмуртии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Удмуртии Александр Бречалов
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился со спортсменами - ветеранами СВО из республики, которые в Уфе приняли участие в спортивных соревнованиях "Герои нашего времени", сообщила пресс-служба главы региона.
В пресс-службе рассказали, что в рамках XII Международного форума "Россия — спортивная держава" проходят межрегиональные спортивные соревнования среди ветеранов специальной военной операции "Герои нашего времени". Соревнования, организованные Паралимпийским комитетом России, включают 6 спортивных дисциплин: волейбол сидя, пулевая стрельба, армрестлинг, стрельба из лука, пауэрлифтинг и настольный теннис. Филиал фонда "Защитники Отечества" по Удмуртской Республике при поддержке минспорта региона подготовил самую многочисленную команду соревнований – 14 спортсменов.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Глава Удмуртии подписал соглашение о развитии спортивной инфраструктуры
Вчера, 16:14
"Александр Бречалов встретился с командой. Он пообщался со спортсменами, поболел за команду по волейболу сидя и за участника по пауэрлифтингу. Надо отметить, что волейбол сидя – одна из самых успешных для ветеранов-спортсменов дисциплина: в прошлом году команда на межрегиональных соревнованиях Уральского и Приволжского округов выиграла путёвку в финал Всероссийских соревнований "Кубок Защитников Отечества", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, удмуртские параспортсмены - ветераны СВО на межрегиональном турнире в Уфе стали лучшими в армрестлинге, в стрельбе из лука, в пулевой стрельбе, в настольном теннисе и в пауэрлифтинге.
"Спасибо фонду "Защитники Отечества", спорт очень нам помогает в жизни. И семьи тоже очень довольны, что мы заняты таким полезным делом! Здорово, что мы не просто тренируемся, а участвуем в таких соревнованиях", - приводятся слова ветерана спецоперации, награждённого медалью "За Отвагу", Сергея Соколова.
Ветераны – участники СВО рассказали главе республики, что теперь у них есть большое желание привлечь как можно больше участников спецоперации из Удмуртии к спорту. В ближайшее время решили провести республиканский "Турнир Героев" по нескольким дисциплинам: волейбол сидя, дартс, настольный теннис. Накануне с героями СВО, в том числе и из Удмуртии, встретился президент России Владимир Путин, добавили в пресс-службе.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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14 октября, 19:16
 
Удмуртская РеспубликаУфаРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловСергей СоколовВладимир Путин
 
 
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