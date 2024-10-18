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Глава Удмуртии подписал соглашение о развитии спортивной инфраструктуры - РИА Новости, 18.10.2024
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Удмуртская Республика
 
16:14 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/brechalov-1978767057.html
Глава Удмуртии подписал соглашение о развитии спортивной инфраструктуры
Глава Удмуртии подписал соглашение о развитии спортивной инфраструктуры - РИА Новости, 18.10.2024
Глава Удмуртии подписал соглашение о развитии спортивной инфраструктуры
Глава Удмуртии Александр Бречалов и президент группы компаний "Основа" Александр Ручьев подписали соглашение о намерениях по развитию спортивной инфраструктуры... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:14
2024-10-18T16:14
удмуртская республика
александр бречалов
александр ручьев
владимир путин
гк "основа"
сафмар
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и президент группы компаний "Основа" Александр Ручьев подписали соглашение о намерениях по развитию спортивной инфраструктуры на территории республики, сообщает пресс-служба руководителя региона. Соглашение подписано на полях XII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Подписи на документы поставили глава Удмуртии Александр Бречалов и президент ГК "Основа" Александр Ручьев. Соглашение заключается с целью развития спортивной инфраструктуры с привлечением внебюджетных источников финансирования на территории республики, информирует пресс-служба. В пресс-службе отметили, что осуществление инвестиционного проекта на основе принципов государственно-частного партнёрства позволит создать многофункциональный комплекс, который включит в себя: спортивный объект или объекты, гостиницу и зону рекреации. После подписания соглашения ГК "Основа" займётся детальной проработкой концепции и наполнения нового инфраструктурного объекта. "Реализация совместных проектов с ГК "Основа" в полной мере соответствует Стратегии пространственного развития Российской Федерации. Уверен, что данная практика послужит примером для инвесторов, которые сегодня готовы вкладывать деньги в инфраструктурные объекты спорта и туризма. Важно отметить, когда строим новые спортивные комплексы, мы не только создаём места для занятий спортом, но и возможности для местных жителей, увеличиваем приток инвестиций в территории и развиваем смежные сферы бизнеса. Это формирует качественную и здоровую экономическую базу для развития нашего региона", - приводятся слова Бречалова. Региональные власти сообщают, что Удмуртия имеет опыт государственно-частного партнёрства. В 2021 году по нацпроекту "Демография" и при поддержке бизнеса в столице республики открылся первый 50-метровый плавательный бассейн "Сила воды". За 3 года работы спортивного объекта его посетили более 21 300 человек, проведено 80 соревнований различного уровня. По федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" и при активном взаимодействии с предпринимателями продолжается строительство Дворца единоборств площадью 10 тысяч квадратных метров, открытие которого запланировано на 2025 год. Кроме того, при финансовой поддержке благотворительного фонда "САФМАР" завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Игре. При содействии "РЖД" с 2021 по 2023 годы в Ижевске проведён капитальный ремонт стадиона и построен спорткомплекс в центре спорта "Локомотив", также запущено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Балезино, добавили в пресс-службе. "В рамках своей деятельности мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры, включая спортивную, оздоровительную и досуговую. И сегодня мы подписали соглашение, которое станет первым шагом на пути создания новой точки притяжения для жителей Удмуртии. Уверен, вместе с регионом мы сможем реализовать по-настоящему уникальный объект, где можно будет отдыхать всей семьёй, заниматься спортом, пользоваться оздоровительно-физкультурными услугами и всё это — рядом с домом", - цитирует пресс-служба Ручьева. На сегодняшний день ГК "Основа" активно развивает семейную досуговую инфраструктуру. В управлении компании находится санаторий-курорт "Ерино" с мощным медицинским ядром, программами восстановления, спортивным комплексом и круглогодичной досуговой инфраструктурой, а также эко-отель "Лепота" в живописном лесном массиве Подмосковья с банным комплексом и открытыми спортивными площадками. Также компания развивает федеральную сеть городских курортов "Термолэнд", в рамках которых предусматривает широкие возможности для расслабляющего отдыха, занятия спортом и оздоровления для всей семьи рядом с домом. В каждом курорте "Термолэнд" предусмотрены аквазоны с бассейнами и джакузи, велнес-центры со спектром оздоровительных процедур, банные комплексы с уникальным разнообразием саун со всех уголков мира, большие детские зоны, а также кафе и бары, рассказали в пресс-службе. "Оснащение территорий спортивной инфраструктурой создаёт комфортные и доступные условия для занятий физической культурой и спортом среди населения. Это отвечает задачам федпроекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20241011/udmurtiya-1977671575.html
https://ria.ru/20241004/brechalov-1976407495.html
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александр бречалов, александр ручьев, владимир путин, гк "основа", сафмар
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Александр Ручьев, Владимир Путин, ГК "Основа", Сафмар

Глава Удмуртии подписал соглашение о развитии спортивной инфраструктуры

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
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УФА, 18 окт – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов и президент группы компаний "Основа" Александр Ручьев подписали соглашение о намерениях по развитию спортивной инфраструктуры на территории республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.
Соглашение подписано на полях XII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который проходит в Уфе с 17 по 19 октября. Подписи на документы поставили глава Удмуртии Александр Бречалов и президент ГК "Основа" Александр Ручьев. Соглашение заключается с целью развития спортивной инфраструктуры с привлечением внебюджетных источников финансирования на территории республики, информирует пресс-служба.
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В пресс-службе отметили, что осуществление инвестиционного проекта на основе принципов государственно-частного партнёрства позволит создать многофункциональный комплекс, который включит в себя: спортивный объект или объекты, гостиницу и зону рекреации. После подписания соглашения ГК "Основа" займётся детальной проработкой концепции и наполнения нового инфраструктурного объекта.
"Реализация совместных проектов с ГК "Основа" в полной мере соответствует Стратегии пространственного развития Российской Федерации. Уверен, что данная практика послужит примером для инвесторов, которые сегодня готовы вкладывать деньги в инфраструктурные объекты спорта и туризма. Важно отметить, когда строим новые спортивные комплексы, мы не только создаём места для занятий спортом, но и возможности для местных жителей, увеличиваем приток инвестиций в территории и развиваем смежные сферы бизнеса. Это формирует качественную и здоровую экономическую базу для развития нашего региона", - приводятся слова Бречалова.
Региональные власти сообщают, что Удмуртия имеет опыт государственно-частного партнёрства. В 2021 году по нацпроекту "Демография" и при поддержке бизнеса в столице республики открылся первый 50-метровый плавательный бассейн "Сила воды". За 3 года работы спортивного объекта его посетили более 21 300 человек, проведено 80 соревнований различного уровня. По федеральному проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" и при активном взаимодействии с предпринимателями продолжается строительство Дворца единоборств площадью 10 тысяч квадратных метров, открытие которого запланировано на 2025 год.
Кроме того, при финансовой поддержке благотворительного фонда "САФМАР" завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Игре. При содействии "РЖД" с 2021 по 2023 годы в Ижевске проведён капитальный ремонт стадиона и построен спорткомплекс в центре спорта "Локомотив", также запущено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Балезино, добавили в пресс-службе.
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"В рамках своей деятельности мы уделяем большое внимание развитию инфраструктуры, включая спортивную, оздоровительную и досуговую. И сегодня мы подписали соглашение, которое станет первым шагом на пути создания новой точки притяжения для жителей Удмуртии. Уверен, вместе с регионом мы сможем реализовать по-настоящему уникальный объект, где можно будет отдыхать всей семьёй, заниматься спортом, пользоваться оздоровительно-физкультурными услугами и всё это — рядом с домом", - цитирует пресс-служба Ручьева.
На сегодняшний день ГК "Основа" активно развивает семейную досуговую инфраструктуру. В управлении компании находится санаторий-курорт "Ерино" с мощным медицинским ядром, программами восстановления, спортивным комплексом и круглогодичной досуговой инфраструктурой, а также эко-отель "Лепота" в живописном лесном массиве Подмосковья с банным комплексом и открытыми спортивными площадками. Также компания развивает федеральную сеть городских курортов "Термолэнд", в рамках которых предусматривает широкие возможности для расслабляющего отдыха, занятия спортом и оздоровления для всей семьи рядом с домом. В каждом курорте "Термолэнд" предусмотрены аквазоны с бассейнами и джакузи, велнес-центры со спектром оздоровительных процедур, банные комплексы с уникальным разнообразием саун со всех уголков мира, большие детские зоны, а также кафе и бары, рассказали в пресс-службе.
"Оснащение территорий спортивной инфраструктурой создаёт комфортные и доступные условия для занятий физической культурой и спортом среди населения. Это отвечает задачам федпроекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным", - говорится в релизе.
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