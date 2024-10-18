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Боррель назвал причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара
Боррель назвал причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара - РИА Новости, 18.10.2024
Боррель назвал причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара
Ликвидированный в результате израильских атак глава ХАМАС Яхья Синвар был препятствием для установления режима прекращения огня на Ближнем Востоке, выразил... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T03:26
2024-10-18T03:26
2024-10-18T03:26
в мире
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хамас
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ликвидированный в результате израильских атак глава ХАМАС Яхья Синвар был препятствием для установления режима прекращения огня на Ближнем Востоке, выразил мнение глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в соцсети X."Он (Синвар — Прим. ред.) был препятствием для установления режима прекращения огня", — написал политик. Боррель также напомнил, что Синвар находился в списке террористов ЕС.Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.
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в мире, ближний восток, яхья синвар, жозеп боррель, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, Яхья Синвар, Жозеп Боррель, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель назвал причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара
Боррель: глава ХАМАС Синвар мешал установлению режима прекращения огня