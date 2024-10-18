https://ria.ru/20241018/borrel-1978632562.html

Боррель назвал причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара

Боррель назвал причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара - РИА Новости, 18.10.2024

Боррель назвал причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара

Ликвидированный в результате израильских атак глава ХАМАС Яхья Синвар был препятствием для установления режима прекращения огня на Ближнем Востоке, выразил... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T03:26

2024-10-18T03:26

2024-10-18T03:26

в мире

ближний восток

яхья синвар

жозеп боррель

хамас

евросоюз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ликвидированный в результате израильских атак глава ХАМАС Яхья Синвар был препятствием для установления режима прекращения огня на Ближнем Востоке, выразил мнение глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в соцсети X."Он (Синвар — Прим. ред.) был препятствием для установления режима прекращения огня", — написал политик. Боррель также напомнил, что Синвар находился в списке террористов ЕС.Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.

https://ria.ru/20241017/harris-1978615903.html

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ближний восток, яхья синвар, жозеп боррель, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году