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Боррель назвал причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара - РИА Новости, 18.10.2024
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03:26 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/borrel-1978632562.html
Боррель назвал причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара
Боррель назвал причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара - РИА Новости, 18.10.2024
Боррель назвал причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара
Ликвидированный в результате израильских атак глава ХАМАС Яхья Синвар был препятствием для установления режима прекращения огня на Ближнем Востоке, выразил... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T03:26
2024-10-18T03:26
в мире
ближний восток
яхья синвар
жозеп боррель
хамас
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ликвидированный в результате израильских атак глава ХАМАС Яхья Синвар был препятствием для установления режима прекращения огня на Ближнем Востоке, выразил мнение глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в соцсети X."Он (Синвар — Прим. ред.) был препятствием для установления режима прекращения огня", — написал политик. Боррель также напомнил, что Синвар находился в списке террористов ЕС.Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.
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в мире, ближний восток, яхья синвар, жозеп боррель, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ближний Восток, Яхья Синвар, Жозеп Боррель, ХАМАС, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Боррель назвал причину ликвидации лидера ХАМАС Синвара

Боррель: глава ХАМАС Синвар мешал установлению режима прекращения огня

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ликвидированный в результате израильских атак глава ХАМАС Яхья Синвар был препятствием для установления режима прекращения огня на Ближнем Востоке, выразил мнение глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель в соцсети X.
"Он (Синвар — Прим. ред.) был препятствием для установления режима прекращения огня", — написал политик.
Боррель также напомнил, что Синвар находился в списке террористов ЕС.
Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию в секторе Газа главы палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
США помогали Израилю в выслеживании лидера ХАМАС, заявила Харрис
Вчера, 22:19
 
В миреБлижний ВостокЯхья СинварЖозеп БоррельХАМАСЕвросоюзОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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