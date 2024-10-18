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Спасатели дали советы по сбору ягод на болотах - РИА Новости, 18.10.2024
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03:04 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/bolota-1978632422.html
Спасатели дали советы по сбору ягод на болотах
Спасатели дали советы по сбору ягод на болотах - РИА Новости, 18.10.2024
Спасатели дали советы по сбору ягод на болотах
Любителям сбора осенней клюквы не следует ходить на болото в одиночку, кроме того, с собой нужно обязательно взять кусочки яркой ткани для развешивания на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T03:04
2024-10-18T03:04
общество
мособлпожспас
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Любителям сбора осенней клюквы не следует ходить на болото в одиночку, кроме того, с собой нужно обязательно взять кусочки яркой ткани для развешивания на деревьях в зоне прямой видимости, рекомендует "Мособлпожспас". Ведомство отмечает, что сезон сбора этой полезной ягоды сейчас в самом разгаре. Отправляясь на болото, любители осенних даров должны соблюдать осторожность и не забывать о собственной безопасности. "Не ходите на болото в одиночку. Одевайтесь теплее, чем обычно для прогулки по лесу – по причине повышенной влажности на болоте гораздо прохладнее. Можно взять с собой кусочки яркой ткани и развешивать их на деревьях в зоне прямой видимости, возвращаясь назад их следует собрать", - приводит пресс-служба ведомства слова заместителя начальника 286-й пожарно-спасательной части ГКУ "Мособлпожспас" Владимира Ремизова. Он отметил, что не задумываться о собственной безопасности, находясь на болоте, большая ошибка. "Отойдя даже на пятьдесят метров от края болота, визуальная картина становится одинаковой во всех направлениях. Если погода пасмурная и ориентироваться по солнцу невозможно, а ближайшие шумные локации в виде дорог достаточно далеко, заблудиться в таких условиях проще простого", - подчеркнул Ремизов. Спасатель добавил, что с собой необходимо иметь заряженный телефон и заранее убедиться, что он ловит сигнал в удаленной от радиовышек местности. Передвигаться по болотистой местности нужно медленно, не делая резких движений и опираясь на всю ступню. Самый безопасный путь проходит рядом с кочками, кустами и деревьями. Под ними как правило находится твёрдый грунт, который не позволит провалиться в болото. "Участки воды, а также ямы с болотной водой нужно обязательно обходить. Возьмите с собой шест-палку. Для страховки шест должен находиться в горизонтальном положении. Если вы все-таки пошли на болото в одиночку и попали в трясину, не поддавайтесь панике. Ни в коем случае не делайте резких движений, от этого вы сильнее погрузитесь в топь. Быстро подтяните шест к себе и лягте на него грудью. Сбросьте все отягощающие вас вещи", - посоветовал Ремизов.
https://ria.ru/20241017/mchs-1978426799.html
https://ria.ru/20241008/klyukva-1602844768.html
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общество, мособлпожспас
Общество, Мособлпожспас
Спасатели дали советы по сбору ягод на болотах

"Мособлпожспас": на болото не следует ходить в одиночку

© iStock.com / EmilyNortonБолото
Болото - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© iStock.com / EmilyNorton
Болото. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Любителям сбора осенней клюквы не следует ходить на болото в одиночку, кроме того, с собой нужно обязательно взять кусочки яркой ткани для развешивания на деревьях в зоне прямой видимости, рекомендует "Мособлпожспас".
Ведомство отмечает, что сезон сбора этой полезной ягоды сейчас в самом разгаре. Отправляясь на болото, любители осенних даров должны соблюдать осторожность и не забывать о собственной безопасности.
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"Не ходите на болото в одиночку. Одевайтесь теплее, чем обычно для прогулки по лесу – по причине повышенной влажности на болоте гораздо прохладнее. Можно взять с собой кусочки яркой ткани и развешивать их на деревьях в зоне прямой видимости, возвращаясь назад их следует собрать", - приводит пресс-служба ведомства слова заместителя начальника 286-й пожарно-спасательной части ГКУ "Мособлпожспас" Владимира Ремизова.
Он отметил, что не задумываться о собственной безопасности, находясь на болоте, большая ошибка. "Отойдя даже на пятьдесят метров от края болота, визуальная картина становится одинаковой во всех направлениях. Если погода пасмурная и ориентироваться по солнцу невозможно, а ближайшие шумные локации в виде дорог достаточно далеко, заблудиться в таких условиях проще простого", - подчеркнул Ремизов.
Спасатель добавил, что с собой необходимо иметь заряженный телефон и заранее убедиться, что он ловит сигнал в удаленной от радиовышек местности. Передвигаться по болотистой местности нужно медленно, не делая резких движений и опираясь на всю ступню. Самый безопасный путь проходит рядом с кочками, кустами и деревьями. Под ними как правило находится твёрдый грунт, который не позволит провалиться в болото.
"Участки воды, а также ямы с болотной водой нужно обязательно обходить. Возьмите с собой шест-палку. Для страховки шест должен находиться в горизонтальном положении. Если вы все-таки пошли на болото в одиночку и попали в трясину, не поддавайтесь панике. Ни в коем случае не делайте резких движений, от этого вы сильнее погрузитесь в топь. Быстро подтяните шест к себе и лягте на него грудью. Сбросьте все отягощающие вас вещи", - посоветовал Ремизов.
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