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Более 5,5 тыс новых энергоэффективных фонарей установили в Москве - Бирюков - РИА Новости, 18.10.2024
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15:09 18.10.2024 (обновлено: 16:05 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/biryukov-1978764763.html
Более 5,5 тыс новых энергоэффективных фонарей установили в Москве - Бирюков
Более 5,5 тыс новых энергоэффективных фонарей установили в Москве - Бирюков - РИА Новости, 18.10.2024
Более 5,5 тыс новых энергоэффективных фонарей установили в Москве - Бирюков
Специалисты комплекса городского хозяйства установили более 5,5 тысяч новых опор освещения с энергоэффективными светильниками, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:09
2024-10-18T16:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили более 5,5 тысяч новых опор освещения с энергоэффективными светильниками, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось более чем в два раза. В этом году установили более 5,5 тысяч новых опор освещения на дворовых территориях, детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках междворовых территорий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что энергопотребление, несмотря на увеличение числа фонарей, осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники. "Продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. Сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке составляет свыше 50%", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с каждым годом в столице становится все больше "умных" фонарей. С 2018 года реализуется программа, в рамках которой специальными контролерами оснащаются уже имеющиеся и новые опоры освещения. Эти устройства передают в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК", поэтому диспетчеры могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.
https://ria.ru/20241017/biryukov-1978511113.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

Более 5,5 тыс новых энергоэффективных фонарей установили в Москве - Бирюков

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили более 5,5 тысяч новых опор освещения с энергоэффективными светильниками, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось более чем в два раза. В этом году установили более 5,5 тысяч новых опор освещения на дворовых территориях, детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках междворовых территорий", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что энергопотребление, несмотря на увеличение числа фонарей, осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники.
"Продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. Сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке составляет свыше 50%", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с каждым годом в столице становится все больше "умных" фонарей. С 2018 года реализуется программа, в рамках которой специальными контролерами оснащаются уже имеющиеся и новые опоры освещения. Эти устройства передают в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК", поэтому диспетчеры могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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