https://ria.ru/20241018/biryukov-1978764763.html

Более 5,5 тыс новых энергоэффективных фонарей установили в Москве - Бирюков

Более 5,5 тыс новых энергоэффективных фонарей установили в Москве - Бирюков - РИА Новости, 18.10.2024

Более 5,5 тыс новых энергоэффективных фонарей установили в Москве - Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства установили более 5,5 тысяч новых опор освещения с энергоэффективными светильниками, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:09

2024-10-18T15:09

2024-10-18T16:05

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установили более 5,5 тысяч новых опор освещения с энергоэффективными светильниками, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Качественное освещение - одно из необходимых условий комфортной городской среды, с 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось более чем в два раза. В этом году установили более 5,5 тысяч новых опор освещения на дворовых территориях, детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках междворовых территорий", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что энергопотребление, несмотря на увеличение числа фонарей, осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники. "Продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники, которые дольше служат и позволяют экономить до 30% электроэнергии. Сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке составляет свыше 50%", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что с каждым годом в столице становится все больше "умных" фонарей. С 2018 года реализуется программа, в рамках которой специальными контролерами оснащаются уже имеющиеся и новые опоры освещения. Эти устройства передают в режиме реального времени сигнал в Центр управления сетями АО "ОЭК", поэтому диспетчеры могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.

https://ria.ru/20241017/biryukov-1978511113.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков