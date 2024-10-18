https://ria.ru/20241018/biryukov-1978672911.html
В Москве бесплатно заменили более 225 тысяч электросчетчиков с начала года
В Москве бесплатно заменили более 225 тысяч электросчетчиков с начала года - РИА Новости, 18.10.2024
В Москве бесплатно заменили более 225 тысяч электросчетчиков с начала года
Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала этого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:54
2024-10-18T10:54
2024-10-18T10:54
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
мосэнергосбыт
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959717679_0:300:3107:2048_1920x0_80_0_0_bf4ab07c79b8a2626732ba42e4448a43.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала этого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. За январь - сентябрь заменили уже свыше 225 тысяч приборов, запланирована установка еще почти 85 тысяч новых электросчетчиков", - отметил Бирюков. Заммэра напомнил, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту". "Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме. "О дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов", - добавил Бирюков. Он отметил, что с графиком можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.
https://ria.ru/20241011/mitkovo-1977535519.html
https://ria.ru/20241016/moskva-1978311627.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959717679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50863385905ef59b2d4d1785bc666fe5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, мосэнергосбыт, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Мосэнергосбыт, Городское хозяйство Москвы
В Москве бесплатно заменили более 225 тысяч электросчетчиков с начала года
Бирюков: в Москве бесплатно заменили 225 тысяч электросчетчиков с начала года
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала этого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. За январь - сентябрь заменили уже свыше 225 тысяч приборов, запланирована установка еще почти 85 тысяч новых электросчетчиков", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту".
"Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме.
"О дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов", - добавил Бирюков.
Он отметил, что с графиком можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.