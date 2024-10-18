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В Москве бесплатно заменили более 225 тысяч электросчетчиков с начала года

В Москве бесплатно заменили более 225 тысяч электросчетчиков с начала года - РИА Новости, 18.10.2024

В Москве бесплатно заменили более 225 тысяч электросчетчиков с начала года

Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала этого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:54

2024-10-18T10:54

2024-10-18T10:54

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Более 225 тысяч электросчетчиков бесплатно заменили в жилых домах с начала этого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаются мероприятия по централизованной замене приборов учета электроэнергии в жилых домах. За январь - сентябрь заменили уже свыше 225 тысяч приборов, запланирована установка еще почти 85 тысяч новых электросчетчиков", - отметил Бирюков. Заммэра напомнил, что работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту". "Специалисты демонтируют старые счетчики, которые вышли из строя или за сроки межповерочного периода, работы по замене приборов проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Срок службы новых многотарифных счетчиков составляет 30 лет", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно с новыми счетчиками устанавливается оборудование, которое в будущем позволит подключить их к интеллектуальной системе учета электроэнергии. Жителям не нужно будет передавать данные об энергопотреблении, система сделает это самостоятельно в автоматическом режиме. "О дате работ по замене электросчетчиков предупреждают заранее - соответствующую информацию размещают на стендах с объявлениями в подъездах и возле жилых домов", - добавил Бирюков. Он отметил, что с графиком можно ознакомиться на официальном сайте "Мосэнергосбыта" в разделе "Частным лицам/ Услуги", в личном кабинете и мобильном приложении клиента компании.

https://ria.ru/20241011/mitkovo-1977535519.html

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общество, москва, петр бирюков, мосэнергосбыт, городское хозяйство москвы