https://ria.ru/20241018/biden-1978829605.html

СМИ указали на странную деталь в отношении Байдена к Зеленскому

СМИ указали на странную деталь в отношении Байдена к Зеленскому - РИА Новости, 18.10.2024

СМИ указали на странную деталь в отношении Байдена к Зеленскому

Президент США Джо Байден избегает встреч с Владимиром Зеленским в Европе, обратили внимание журналисты немецкой Berliner Zeitung. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T20:17

2024-10-18T20:17

2024-10-18T20:30

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден избегает встреч с Владимиром Зеленским в Европе, обратили внимание журналисты немецкой Berliner Zeitung."Байден воздержался от визита на американскую авиабазу Рамштайн, якобы из-за урагана "Милтон". <...> Президент Украины Владимир Зеленский также изначально должен был посетить Рамштайн. Но из этого ничего не вышло", — говорится в тексте.Байден в пятницу в Берлине провел двусторонние переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Как сообщили в Белом доме, обсуждался так называемый “план победы” Зеленского, ситуация на поле боя и дальнейшие перспективы конфликта.В расписании, опубликованном Белым домом, сообщается, что президент США проведет также четырехстороннюю встречу с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Позднее стало известно, что Байден посетит Германию 18 октября, но саммита в формате "Рамштайн" проводиться при этом не будет. После отмены "Рамштайна" Владимир Зеленский запланировал и реализовал ряд визитов в страны Европы.

https://ria.ru/20241018/ukraine-1978818362.html

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