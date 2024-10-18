СМИ указали на странную деталь в отношении Байдена к Зеленскому
Berliner Zeitung: Байден избегает встреч с Зеленским
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден избегает встреч с Владимиром Зеленским в Европе, обратили внимание журналисты немецкой Berliner Zeitung.
"Байден воздержался от визита на американскую авиабазу Рамштайн, якобы из-за урагана "Милтон". <...> Президент Украины Владимир Зеленский также изначально должен был посетить Рамштайн. Но из этого ничего не вышло", — говорится в тексте.
Байден в пятницу в Берлине провел двусторонние переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Как сообщили в Белом доме, обсуждался так называемый “план победы” Зеленского, ситуация на поле боя и дальнейшие перспективы конфликта.
В расписании, опубликованном Белым домом, сообщается, что президент США проведет также четырехстороннюю встречу с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Позднее стало известно, что Байден посетит Германию 18 октября, но саммита в формате "Рамштайн" проводиться при этом не будет. После отмены "Рамштайна" Владимир Зеленский запланировал и реализовал ряд визитов в страны Европы.
Дочь Залужного поставила Украине диагноз
Вчера, 16:33