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СМИ указали на странную деталь в отношении Байдена к Зеленскому - РИА Новости, 18.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:17 18.10.2024 (обновлено: 20:30 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/biden-1978829605.html
СМИ указали на странную деталь в отношении Байдена к Зеленскому
СМИ указали на странную деталь в отношении Байдена к Зеленскому - РИА Новости, 18.10.2024
СМИ указали на странную деталь в отношении Байдена к Зеленскому
Президент США Джо Байден избегает встреч с Владимиром Зеленским в Европе, обратили внимание журналисты немецкой Berliner Zeitung. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T20:17
2024-10-18T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
джо байден
нато
сша
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден избегает встреч с Владимиром Зеленским в Европе, обратили внимание журналисты немецкой Berliner Zeitung."Байден воздержался от визита на американскую авиабазу Рамштайн, якобы из-за урагана "Милтон". &lt;...&gt; Президент Украины Владимир Зеленский также изначально должен был посетить Рамштайн. Но из этого ничего не вышло", — говорится в тексте.Байден в пятницу в Берлине провел двусторонние переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Как сообщили в Белом доме, обсуждался так называемый “план победы” Зеленского, ситуация на поле боя и дальнейшие перспективы конфликта.В расписании, опубликованном Белым домом, сообщается, что президент США проведет также четырехстороннюю встречу с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Позднее стало известно, что Байден посетит Германию 18 октября, но саммита в формате "Рамштайн" проводиться при этом не будет. После отмены "Рамштайна" Владимир Зеленский запланировал и реализовал ряд визитов в страны Европы.
https://ria.ru/20241018/ukraine-1978818362.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, джо байден, нато, сша, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, США, Олаф Шольц
СМИ указали на странную деталь в отношении Байдена к Зеленскому

Berliner Zeitung: Байден избегает встреч с Зеленским

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден избегает встреч с Владимиром Зеленским в Европе, обратили внимание журналисты немецкой Berliner Zeitung.
"Байден воздержался от визита на американскую авиабазу Рамштайн, якобы из-за урагана "Милтон". <...> Президент Украины Владимир Зеленский также изначально должен был посетить Рамштайн. Но из этого ничего не вышло", — говорится в тексте.
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Байден в пятницу в Берлине провел двусторонние переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Как сообщили в Белом доме, обсуждался так называемый “план победы” Зеленского, ситуация на поле боя и дальнейшие перспективы конфликта.
В расписании, опубликованном Белым домом, сообщается, что президент США проведет также четырехстороннюю встречу с участием премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Позднее стало известно, что Байден посетит Германию 18 октября, но саммита в формате "Рамштайн" проводиться при этом не будет. После отмены "Рамштайна" Владимир Зеленский запланировал и реализовал ряд визитов в страны Европы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденНАТОСШАОлаф Шольц
 
 
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