https://ria.ru/20241018/biatlon-1978804294.html

Биатлонисты России и Белоруссии соберутся на турнире "Ижевская винтовка"

Биатлонисты России и Белоруссии соберутся на турнире "Ижевская винтовка" - РИА Новости, 18.10.2024

Биатлонисты России и Белоруссии соберутся на турнире "Ижевская винтовка"

Российские и белорусские звезды биатлона будут участвовать в гонке на юбилейном 55-м турнире "Ижевская винтовка" в Удмуртии с 9 по 15 декабря, сообщили в... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:58

2024-10-18T17:58

2024-10-18T17:58

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УФА, 18 окт – РИА Новости. Российские и белорусские звезды биатлона будут участвовать в гонке на юбилейном 55-м турнире "Ижевская винтовка" в Удмуртии с 9 по 15 декабря, сообщили в пресс-службе главы республики. По данным пресс-службы, с 9 по 15 декабря в столице Удмуртии состоится праздник биатлона — юбилейная "Ижевская винтовка". На биатлонном комплексе имени генерала-майора А.М. Демидова вновь соберутся лучшие спортсмены России и Белоруссии, в числе которых олимпийские чемпионы и призёры Эдуард Латыпов, Карим Халили, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Антон и Динара Смольские и другие звёзды биатлона. Сборную Удмуртии представят чемпионы России Александр Корнев и Ильназ Мухамедзянов, а также Сергей Темкин и Никита Пономарёв. "Этот год для нас особенный — мы вновь принимаем сильнейших биатлонистов России и Беларуси на юбилейной 55-й "Ижевской винтовке". За всю историю гонка объединила 100 тысяч преданных любителей биатлона. В прошлом году поддержать спортсменов присоединилось 6 тысяч человек, в этом году мы ожидаем ещё больше зрителей. К участию в празднике биатлона приглашаю присоединиться партнёров и спонсоров, мы открыты к сотрудничеству", — приводятся слова заместителя председателя правительства Удмуртии Тимура Меджитова. Вместе с биатлонистами в Ижевск приедет команда спортивного телеканала "Матч ТВ" во главе с Дмитрием Губерниевым. Известный комментатор осветит соревнования для телезрителей во время прямой трансляции, а корреспонденты канала подготовят эксклюзивные материалы с ижевского комплекса. Для болельщиков на стадионе гонки прокомментирует специальный гость — опытный ведущий и выпускник "Академии Матч ТВ", рассказали в пресс-службе. Официально соревнования стартуют 12 декабря с индивидуальной гонки, которая пройдёт в рамках Чемпионата России. Ещё два вида программы пройдут в рамках Кубка России: 14 декабря состоится спринт, 15 декабря — гонка преследования, говорится в релизе. "Организаторы планируют масштабно отметить юбилейный турнир. Зрители смогут впервые увидеть обновлённый биатлонный комплекс. По просьбам болельщиков организаторы увеличат зону для зрителей на трассе и установят дополнительный экран для трансляции гонок. На стадионе гостей мероприятия ожидает праздничная развлекательная программа для детей и взрослых, зона фудкорта, увеличенный шатёр для обогрева. Традиционно в дни гонок между городом и биатлонным комплексом будет курсировать бесплатный трансфер, а для автомобилистов организаторы подготовят обширную зону парковки. Для удобства создан сайт, посвящённый юбилейной "Ижевской винтовке" https://izhvintovka.udmr.ru/, на котором собрана вся необходимая информация", - сообщает пресс-служба. Проведение подобных массовых спортивных мероприятий способствует привлечению жителей региона к занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни, что соответствует целям нацпроекта "Демография", инициированного президентом страны Владимиром Путиным, добавили в пресс-службе.

https://rsport.ria.ru/20240928/biatlon-1975247074.html

https://rsport.ria.ru/20240829/vyalbe-1969224974.html

https://rsport.ria.ru/20240605/biatlon-1950695459.html

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олимпийские игры, россия, белоруссия, ижевск, дмитрий губерниев, владимир путин, спорт