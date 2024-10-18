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Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 18.10.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T21:52
2024-10-18T21:52
2024-10-18T21:52
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241018/pvo-1978722316.html
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брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью