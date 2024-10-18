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США и Германия обязаны поддерживать Украину, заявил Байден - РИА Новости, 18.10.2024
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14:26 18.10.2024 (обновлено: 14:57 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/bayden-1978733687.html
США и Германия обязаны поддерживать Украину, заявил Байден
США и Германия обязаны поддерживать Украину, заявил Байден - РИА Новости, 18.10.2024
США и Германия обязаны поддерживать Украину, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что США и Германия обязаны поддерживать Украину якобы для ее выживания. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:26
2024-10-18T14:57
в мире
украина
сша
германия
джо байден
олаф шольц
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США и Германия обязаны поддерживать Украину якобы для ее выживания. "Америка и Германия - это два крупнейших помощника Украины в ее борьбе за выживание", - заявил Байден журналистам, выступая перед началом закрытых переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем. Байден признал, что Украину ждет "тяжелая зима" и Вашингтон с Берлином обязаны продолжать предоставление помощи Киеву, несмотря на то, что стоимость такой поддержки является высокой. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241018/bajden-1978730908.html
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html
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в мире, украина, сша, германия, джо байден, олаф шольц, сергей лавров, нато
В мире, Украина, США, Германия, Джо Байден, Олаф Шольц, Сергей Лавров, НАТО
США и Германия обязаны поддерживать Украину, заявил Байден

Байден заявил, что помощь Украине якобы нужна для ее выживания

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. 18 октября 2024
Президент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. 18 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. 18 октября 2024
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США и Германия обязаны поддерживать Украину якобы для ее выживания.
"Америка и Германия - это два крупнейших помощника Украины в ее борьбе за выживание", - заявил Байден журналистам, выступая перед началом закрытых переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Байден не ответил на вопросы журналистов о членстве Украины в НАТО
Вчера, 14:18
Байден признал, что Украину ждет "тяжелая зима" и Вашингтон с Берлином обязаны продолжать предоставление помощи Киеву, несмотря на то, что стоимость такой поддержки является высокой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
"Я не смирюсь": Такер Карлсон сделал гневное заявление об Украине
22 апреля, 15:48
 
В миреУкраинаСШАГерманияДжо БайденОлаф ШольцСергей ЛавровНАТО
 
 
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