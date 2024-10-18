https://ria.ru/20241018/bayden-1978733687.html

США и Германия обязаны поддерживать Украину, заявил Байден

США и Германия обязаны поддерживать Украину, заявил Байден - РИА Новости, 18.10.2024

США и Германия обязаны поддерживать Украину, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что США и Германия обязаны поддерживать Украину якобы для ее выживания. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:26

2024-10-18T14:26

2024-10-18T14:57

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США и Германия обязаны поддерживать Украину якобы для ее выживания. "Америка и Германия - это два крупнейших помощника Украины в ее борьбе за выживание", - заявил Байден журналистам, выступая перед началом закрытых переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем. Байден признал, что Украину ждет "тяжелая зима" и Вашингтон с Берлином обязаны продолжать предоставление помощи Киеву, несмотря на то, что стоимость такой поддержки является высокой. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241018/bajden-1978730908.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, германия, джо байден, олаф шольц, сергей лавров, нато