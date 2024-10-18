США и Германия обязаны поддерживать Украину, заявил Байден
Байден заявил, что помощь Украине якобы нужна для ее выживания
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. 18 октября 2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. 18 октября 2024
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США и Германия обязаны поддерживать Украину якобы для ее выживания.
"Америка и Германия - это два крупнейших помощника Украины в ее борьбе за выживание", - заявил Байден журналистам, выступая перед началом закрытых переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.