https://ria.ru/20241018/bayden-1978709575.html
Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима, сообщили СМИ
Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2024
Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден, говоря о конфликте на Украине, заявил, что грядет "очень тяжелая зима". РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:53
2024-10-18T12:53
2024-10-18T17:47
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден, говоря о конфликте на Украине, заявил, что грядет "очень тяжелая зима"."Мы движемся в сторону очень тяжелой зимы. Мы не можем расслабляться", — сказал Байден во время визита в Германию, его слова приводит агентство Франс Пресс.Американский президент также заявил, что союзники по НАТО должны продолжать поддержку Киева, указав, что альянс "остается сильным и более единым, чем когда-либо".Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Украина переживает сложный момент, ей тяжело удерживать линию фронта. Он отмечал, что Украине будет тяжелее в связи с предстоящей зимой.В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.
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В мире, Украина, США, Джо Байден, Герман Галущенко, Германия, МИД Франции, НАТО
Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима, сообщили СМИ
Байден, говоря о конфликте на Украине, заявил, что грядет очень тяжелая зима