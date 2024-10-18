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Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2024
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12:53 18.10.2024 (обновлено: 17:47 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/bayden-1978709575.html
Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима, сообщили СМИ
Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.10.2024
Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима, сообщили СМИ
Президент США Джо Байден, говоря о конфликте на Украине, заявил, что грядет "очень тяжелая зима". РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:53
2024-10-18T17:47
в мире
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джо байден
герман галущенко
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден, говоря о конфликте на Украине, заявил, что грядет "очень тяжелая зима"."Мы движемся в сторону очень тяжелой зимы. Мы не можем расслабляться", — сказал Байден во время визита в Германию, его слова приводит агентство Франс Пресс.Американский президент также заявил, что союзники по НАТО должны продолжать поддержку Киева, указав, что альянс "остается сильным и более единым, чем когда-либо".Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Украина переживает сложный момент, ей тяжело удерживать линию фронта. Он отмечал, что Украине будет тяжелее в связи с предстоящей зимой.В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.
https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978712190.html
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в мире, украина, сша, джо байден, герман галущенко, германия, мид франции‎, нато
В мире, Украина, США, Джо Байден, Герман Галущенко, Германия, МИД Франции‎, НАТО
Байден заявил, что Украину ждет тяжелая зима, сообщили СМИ

Байден, говоря о конфликте на Украине, заявил, что грядет очень тяжелая зима

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден, говоря о конфликте на Украине, заявил, что грядет "очень тяжелая зима".
"Мы движемся в сторону очень тяжелой зимы. Мы не можем расслабляться", — сказал Байден во время визита в Германию, его слова приводит агентство Франс Пресс.
Американский президент также заявил, что союзники по НАТО должны продолжать поддержку Киева, указав, что альянс "остается сильным и более единым, чем когда-либо".
Накануне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Украина переживает сложный момент, ей тяжело удерживать линию фронта. Он отмечал, что Украине будет тяжелее в связи с предстоящей зимой.
В июне этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, этого не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что веерные отключения света на Украине продлятся еще два-три года, первая зима на Украине без отключений возможна только в 2027 или 2028 году.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Зеленский сделал заявление о конфликте на Украине после выборов в США
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В миреУкраинаСШАДжо БайденГерман ГалущенкоГерманияМИД Франции‎НАТО
 
 
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