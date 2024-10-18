https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978644574.html
СК обнаружил в Геническе останки более 170 человек времен ВОВ
СК обнаружил в Геническе останки более 170 человек времен ВОВ - РИА Новости, 18.10.2024
СК обнаружил в Геническе останки более 170 человек времен ВОВ
Следователи-криминалисты в ходе поисковых работ обнаружили на месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны в Геническом районе Херсонской... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:44
2024-10-18T07:44
2024-10-18T07:44
херсонская область
геническ
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следователи-криминалисты в ходе поисковых работ обнаружили на месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны в Геническом районе Херсонской области останки 172 человек, из них не менее 17 детей, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Сейчас продолжаются поисковые мероприятия на территории противотанкового рва, где в годы немецкой оккупации в 1941-1943 годах были расстреляны жители Генического района Херсонской области. С начала раскопок обнаружены останки 172 человек, из них не менее 17 детей", - сказал он в интервью газете "Комсомольская правда". Бастрыкин добавил, что на некоторых черепах в затылочной области имеются повреждения в виде пулевых ранений. По останкам назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, по боеприпасам - баллистические судебные экспертизы. "Эти и другие данные по десяткам регионов показывают, что немецко-фашистские захватчики целенаправленно уничтожали мирное население на оккупированных территориях Советского Союза", - заключил Бастрыкин.
https://ria.ru/20241018/prilepin-1978643826.html
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херсонская область , геническ, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, великая отечественная война (1941-1945)
Херсонская область , Геническ, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
СК обнаружил в Геническе останки более 170 человек времен ВОВ
Бастрыкин: СК нашел останки 172 человек, расстрелянных в ВОВ в Геническе
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следователи-криминалисты в ходе поисковых работ обнаружили на месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны в Геническом районе Херсонской области останки 172 человек, из них не менее 17 детей, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Сейчас продолжаются поисковые мероприятия на территории противотанкового рва, где в годы немецкой оккупации в 1941-1943 годах были расстреляны жители Генического района Херсонской области. С начала раскопок обнаружены останки 172 человек, из них не менее 17 детей", - сказал он в интервью газете "Комсомольская правда".
Бастрыкин добавил, что на некоторых черепах в затылочной области имеются повреждения в виде пулевых ранений.
По останкам назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, по боеприпасам - баллистические судебные экспертизы.
"Эти и другие данные по десяткам регионов показывают, что немецко-фашистские захватчики целенаправленно уничтожали мирное население на оккупированных территориях Советского Союза", - заключил Бастрыкин.