https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978644574.html

СК обнаружил в Геническе останки более 170 человек времен ВОВ

СК обнаружил в Геническе останки более 170 человек времен ВОВ - РИА Новости, 18.10.2024

СК обнаружил в Геническе останки более 170 человек времен ВОВ

Следователи-криминалисты в ходе поисковых работ обнаружили на месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны в Геническом районе Херсонской... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:44

2024-10-18T07:44

2024-10-18T07:44

херсонская область

геническ

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следователи-криминалисты в ходе поисковых работ обнаружили на месте массовых расстрелов в годы Великой Отечественной войны в Геническом районе Херсонской области останки 172 человек, из них не менее 17 детей, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Сейчас продолжаются поисковые мероприятия на территории противотанкового рва, где в годы немецкой оккупации в 1941-1943 годах были расстреляны жители Генического района Херсонской области. С начала раскопок обнаружены останки 172 человек, из них не менее 17 детей", - сказал он в интервью газете "Комсомольская правда". Бастрыкин добавил, что на некоторых черепах в затылочной области имеются повреждения в виде пулевых ранений. По останкам назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы, по боеприпасам - баллистические судебные экспертизы. "Эти и другие данные по десяткам регионов показывают, что немецко-фашистские захватчики целенаправленно уничтожали мирное население на оккупированных территориях Советского Союза", - заключил Бастрыкин.

https://ria.ru/20241018/prilepin-1978643826.html

https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978643543.html

херсонская область

геническ

россия

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херсонская область , геническ, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, великая отечественная война (1941-1945)