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СК получил все нужные сведения с телефонов соучастников теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 18.10.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
07:03 18.10.2024 (обновлено: 07:04 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/bastrykin-1978642952.html
СК получил все нужные сведения с телефонов соучастников теракта в "Крокусе"
СК получил все нужные сведения с телефонов соучастников теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 18.10.2024
СК получил все нужные сведения с телефонов соучастников теракта в "Крокусе"
Следователям удалось получить все необходимые сведения из телефонов соучастников уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье,... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T07:03
2024-10-18T07:04
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
красногорск
александр бастрыкин
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следователям удалось получить все необходимые сведения из телефонов соучастников уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, несмотря на то что преступники пыталась уничтожить свои мобильники, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В ходе расследования уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" нашими следователями и криминалистами был проанализирован большой массив данных с нескольких сотен различных носителей. После совершения нападения соучастники пытались уничтожить мобильные телефоны, но результаты экспертного исследования устройств позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению", - сказал он в интервью "Комсомольской правде". Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, красногорск, александр бастрыкин, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Красногорск, Александр Бастрыкин, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
СК получил все нужные сведения с телефонов соучастников теракта в "Крокусе"

Телефоны соучастников теракта в "Крокусе" помогли СК установить важные данные

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Следователям удалось получить все необходимые сведения из телефонов соучастников уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, несмотря на то что преступники пыталась уничтожить свои мобильники, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В ходе расследования уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" нашими следователями и криминалистами был проанализирован большой массив данных с нескольких сотен различных носителей. После совершения нападения соучастники пытались уничтожить мобильные телефоны, но результаты экспертного исследования устройств позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к преступлению", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
В ФСБ рассказали, как вербовщики набирали исполнителей теракта в "Крокусе"
4 октября, 10:08
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияКрасногорскАлександр БастрыкинКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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