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В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс объектов недвижимости - РИА Новости, 18.10.2024
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11:09 18.10.2024 (обновлено: 13:08 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/balashikha-1978675811.html
В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс объектов недвижимости
В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс объектов недвижимости - РИА Новости, 18.10.2024
В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс объектов недвижимости
Следствие нашло похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости в подмосковной Балашихе стоимостью свыше 244 миллионов рублей, арестованы трое... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:09
2024-10-18T13:08
происшествия
балашиха
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следствие нашло похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости в подмосковной Балашихе стоимостью свыше 244 миллионов рублей, арестованы трое фигурантов, сообщили РИА Новости в СК России."Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", — говорится в сообщении.По данным следствия, в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов в ходе процедуры банкротства подведомственного МО России предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона", организовав подложные торги, похитили комплекс в Балашихе, состоящий из 15 объектов недвижимости. Подчеркивается, что стоимость комплекса превышает 244 миллиона рублей."Хамовническим районным судом города Москвы в отношении Грачева, Асташкина и Потапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СК.
https://ria.ru/20241004/sukhpayki-1976292121.html
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происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Следственный комитет России (СК РФ)
В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс объектов недвижимости

В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следствие нашло похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости в подмосковной Балашихе стоимостью свыше 244 миллионов рублей, арестованы трое фигурантов, сообщили РИА Новости в СК России.
"Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", — говорится в сообщении.
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По данным следствия, в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов в ходе процедуры банкротства подведомственного МО России предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона", организовав подложные торги, похитили комплекс в Балашихе, состоящий из 15 объектов недвижимости. Подчеркивается, что стоимость комплекса превышает 244 миллиона рублей.
"Хамовническим районным судом города Москвы в отношении Грачева, Асташкина и Потапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СК.
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ПроисшествияБалашихаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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