https://ria.ru/20241018/balashikha-1978675811.html

В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс объектов недвижимости

В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс объектов недвижимости - РИА Новости, 18.10.2024

В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс объектов недвижимости

Следствие нашло похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости в подмосковной Балашихе стоимостью свыше 244 миллионов рублей, арестованы трое... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:09

2024-10-18T11:09

2024-10-18T13:08

происшествия

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следствие нашло похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости в подмосковной Балашихе стоимостью свыше 244 миллионов рублей, арестованы трое фигурантов, сообщили РИА Новости в СК России."Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона", принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", — говорится в сообщении.По данным следствия, в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов в ходе процедуры банкротства подведомственного МО России предприятия ОАО "Строительное управление Московского региона", организовав подложные торги, похитили комплекс в Балашихе, состоящий из 15 объектов недвижимости. Подчеркивается, что стоимость комплекса превышает 244 миллиона рублей."Хамовническим районным судом города Москвы в отношении Грачева, Асташкина и Потапова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в СК.

https://ria.ru/20241004/sukhpayki-1976292121.html

https://ria.ru/20241017/khischenie-1978477998.html

балашиха

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, балашиха, следственный комитет россии (ск рф)