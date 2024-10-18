https://ria.ru/20241018/bajden-1978745018.html

Байден оценил роль США в поддерживании стабильности в Европе

Байден оценил роль США в поддерживании стабильности в Европе - РИА Новости, 18.10.2024

Байден оценил роль США в поддерживании стабильности в Европе

Американский президент Джо Байден в пятницу признался, что не знает, как поддерживать стабильность в Европе и мире в целом без участия США. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:05

2024-10-18T15:05

2024-10-18T15:05

в мире

европа

сша

украина

джо байден

олаф шольц

франк-вальтер штайнмайер

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Американский президент Джо Байден в пятницу признался, что не знает, как поддерживать стабильность в Европе и мире в целом без участия США. "Я не вижу, как мы поддерживаем стабильность в Европе и по всему миру без прочных отношений США и Германии", - сказал глава Белого дома перед началом закрытых переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем. Байден добавил, что американо-немецкий альянс глобален и простирается "далеко за пределы Украины и Европы". Байден посещает Германию для обсуждения украинского кризиса и ситуации на Ближнем Востоке с мировыми лидерами, а также участия в двусторонних переговорах с канцлером Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Тем не менее, как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, после встречи Байдена с Шольцем не ожидается объявления о новой общей инициативе по Украине.

https://ria.ru/20240912/migranty-1972169999.html

европа

сша

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в мире, европа, сша, украина, джо байден, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер