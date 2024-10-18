Байден оценил роль США в поддерживании стабильности в Европе
Байден не знает, как поддерживать стабильность в Европе без участия США
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Американский президент Джо Байден в пятницу признался, что не знает, как поддерживать стабильность в Европе и мире в целом без участия США.
"Я не вижу, как мы поддерживаем стабильность в Европе и по всему миру без прочных отношений США и Германии", - сказал глава Белого дома перед началом закрытых переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем.
Байден добавил, что американо-немецкий альянс глобален и простирается "далеко за пределы Украины и Европы".
Байден посещает Германию для обсуждения украинского кризиса и ситуации на Ближнем Востоке с мировыми лидерами, а также участия в двусторонних переговорах с канцлером Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Тем не менее, как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, после встречи Байдена с Шольцем не ожидается объявления о новой общей инициативе по Украине.
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