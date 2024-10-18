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Байден оценил роль США в поддерживании стабильности в Европе - РИА Новости, 18.10.2024
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15:05 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/bajden-1978745018.html
Байден оценил роль США в поддерживании стабильности в Европе
Байден оценил роль США в поддерживании стабильности в Европе - РИА Новости, 18.10.2024
Байден оценил роль США в поддерживании стабильности в Европе
Американский президент Джо Байден в пятницу признался, что не знает, как поддерживать стабильность в Европе и мире в целом без участия США. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:05
2024-10-18T15:05
в мире
европа
сша
украина
джо байден
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Американский президент Джо Байден в пятницу признался, что не знает, как поддерживать стабильность в Европе и мире в целом без участия США. "Я не вижу, как мы поддерживаем стабильность в Европе и по всему миру без прочных отношений США и Германии", - сказал глава Белого дома перед началом закрытых переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем. Байден добавил, что американо-немецкий альянс глобален и простирается "далеко за пределы Украины и Европы". Байден посещает Германию для обсуждения украинского кризиса и ситуации на Ближнем Востоке с мировыми лидерами, а также участия в двусторонних переговорах с канцлером Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Тем не менее, как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, после встречи Байдена с Шольцем не ожидается объявления о новой общей инициативе по Украине.
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в мире, европа, сша, украина, джо байден, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Европа, США, Украина, Джо Байден, Олаф Шольц, Франк-Вальтер Штайнмайер
Байден оценил роль США в поддерживании стабильности в Европе

Байден не знает, как поддерживать стабильность в Европе без участия США

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине
Президент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Американский президент Джо Байден в пятницу признался, что не знает, как поддерживать стабильность в Европе и мире в целом без участия США.
"Я не вижу, как мы поддерживаем стабильность в Европе и по всему миру без прочных отношений США и Германии", - сказал глава Белого дома перед началом закрытых переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем.
Байден добавил, что американо-немецкий альянс глобален и простирается "далеко за пределы Украины и Европы".
Байден посещает Германию для обсуждения украинского кризиса и ситуации на Ближнем Востоке с мировыми лидерами, а также участия в двусторонних переговорах с канцлером Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
Тем не менее, как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, после встречи Байдена с Шольцем не ожидается объявления о новой общей инициативе по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
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В миреЕвропаСШАУкраинаДжо БайденОлаф ШольцФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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