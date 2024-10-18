https://ria.ru/20241018/bajden-1978731289.html

Штайнмайер наградил Байдена высшей наградой Германии

Штайнмайер наградил Байдена высшей наградой Германии - РИА Новости, 18.10.2024

Штайнмайер наградил Байдена высшей наградой Германии

Находящийся с последним визитом в качестве президента США в Германии Джо Байден награжден высшей наградой ФРГ - Большим крестом особой степени ордена "За... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:20

2024-10-18T14:20

2024-10-18T14:20

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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Находящийся с последним визитом в качестве президента США в Германии Джо Байден награжден высшей наградой ФРГ - Большим крестом особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия", награду ему вручил его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер. "Господин президент, вы сильно заинтересованы в федеративной республике, и об этом мы знаем уже почти полвека. Теперь пришло время, чтобы вы узнали о благодарности Германии", - заявил Штайнмайер в ходе награждения 81-летнему Байдену. Церемония транслировалась на сайте президента ФРГ. В своем выступлении Штайнмайер назвал Байдена, который на фоне не раз замеченных СМИ странностей в поведении и проблем с концентрацией вынужден был отказаться от борьбы за второй срок и передать это право Камале Харрис, "маяком надежды". Кроме того, президент США назвал Байдена "порядочным человеком". Из президентов США лишь Джордж Буш-Старший ранее удостоился этой высшей награды ФРГ. В расписании визита Байдена, опубликованном Белым домом, сообщается, что помимо двусторонней встречи с Штайнмайером а затем с канцлером Олафом Шольцем президент США проведет в пятницу в Германии четырёхстороннюю встречу, в которой примут участие также премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Позднее стало известно, что Байден посетит Германию 18 октября, но саммита в формате "Рамштайн" проводиться при этом не будет.

https://ria.ru/20240913/sholts-1972446117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, сша, великобритания, джо байден, франк-вальтер штайнмайер, камала харрис