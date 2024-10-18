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Штайнмайер наградил Байдена высшей наградой Германии - РИА Новости, 18.10.2024
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14:20 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/bajden-1978731289.html
Штайнмайер наградил Байдена высшей наградой Германии
Штайнмайер наградил Байдена высшей наградой Германии - РИА Новости, 18.10.2024
Штайнмайер наградил Байдена высшей наградой Германии
Находящийся с последним визитом в качестве президента США в Германии Джо Байден награжден высшей наградой ФРГ - Большим крестом особой степени ордена "За... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:20
2024-10-18T14:20
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Находящийся с последним визитом в качестве президента США в Германии Джо Байден награжден высшей наградой ФРГ - Большим крестом особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия", награду ему вручил его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер. "Господин президент, вы сильно заинтересованы в федеративной республике, и об этом мы знаем уже почти полвека. Теперь пришло время, чтобы вы узнали о благодарности Германии", - заявил Штайнмайер в ходе награждения 81-летнему Байдену. Церемония транслировалась на сайте президента ФРГ. В своем выступлении Штайнмайер назвал Байдена, который на фоне не раз замеченных СМИ странностей в поведении и проблем с концентрацией вынужден был отказаться от борьбы за второй срок и передать это право Камале Харрис, "маяком надежды". Кроме того, президент США назвал Байдена "порядочным человеком". Из президентов США лишь Джордж Буш-Старший ранее удостоился этой высшей награды ФРГ. В расписании визита Байдена, опубликованном Белым домом, сообщается, что помимо двусторонней встречи с Штайнмайером а затем с канцлером Олафом Шольцем президент США проведет в пятницу в Германии четырёхстороннюю встречу, в которой примут участие также премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Позднее стало известно, что Байден посетит Германию 18 октября, но саммита в формате "Рамштайн" проводиться при этом не будет.
https://ria.ru/20240913/sholts-1972446117.html
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в мире, германия, сша, великобритания, джо байден, франк-вальтер штайнмайер, камала харрис
В мире, Германия, США, Великобритания, Джо Байден, Франк-Вальтер Штайнмайер, Камала Харрис
Штайнмайер наградил Байдена высшей наградой Германии

Штайнмайер наградил Байдена высшей наградой страны, крестом за заслуги перед ФРГ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Находящийся с последним визитом в качестве президента США в Германии Джо Байден награжден высшей наградой ФРГ - Большим крестом особой степени ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия", награду ему вручил его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер.
«
"Господин президент, вы сильно заинтересованы в федеративной республике, и об этом мы знаем уже почти полвека. Теперь пришло время, чтобы вы узнали о благодарности Германии", - заявил Штайнмайер в ходе награждения 81-летнему Байдену.
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Церемония транслировалась на сайте президента ФРГ.
В своем выступлении Штайнмайер назвал Байдена, который на фоне не раз замеченных СМИ странностей в поведении и проблем с концентрацией вынужден был отказаться от борьбы за второй срок и передать это право Камале Харрис, "маяком надежды". Кроме того, президент США назвал Байдена "порядочным человеком".
Из президентов США лишь Джордж Буш-Старший ранее удостоился этой высшей награды ФРГ.
В расписании визита Байдена, опубликованном Белым домом, сообщается, что помимо двусторонней встречи с Штайнмайером а затем с канцлером Олафом Шольцем президент США проведет в пятницу в Германии четырёхстороннюю встречу, в которой примут участие также премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее Байден принял решение отсрочить одну из своих последних поездок на посту главы государства в Германию и Анголу из-за разгула урагана "Милтон". В Германии у Байдена было запланировано посещение военной базы "Рамштайн", где должен был пройти саммит контактной группы по оказанию военной помощи Украине. Позднее стало известно, что Байден посетит Германию 18 октября, но саммита в формате "Рамштайн" проводиться при этом не будет.
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В миреГерманияСШАВеликобританияДжо БайденФранк-Вальтер ШтайнмайерКамала Харрис
 
 
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