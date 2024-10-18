https://ria.ru/20241018/bajden-1978730908.html
Байден не ответил на вопросы журналистов о членстве Украины в НАТО
Байден не ответил на вопросы журналистов о членстве Украины в НАТО - РИА Новости, 18.10.2024
Байден не ответил на вопросы журналистов о членстве Украины в НАТО
Президент США Джо Байден на совместном пресс-подходе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом промолчал в ответ на вопросы журналистов о том, получит ли Украина членство... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:18
2024-10-18T14:18
2024-10-18T14:18
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден на совместном пресс-подходе с канцлером ФРГ Олафом Шольцом промолчал в ответ на вопросы журналистов о том, получит ли Украина членство в НАТО и поддерживает ли он "план победы" Владимира Зеленского. Байден в пятницу в Берлине участвует в двусторонних переговорах с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. После того, как оба лидера завершили короткие выступления для прессы, журналисты, собравшиеся в зале, начали выкрикивать вопросы. Оба - про членство Украины в НАТО и план Зеленского - лидер США, как и его немецкий коллега, проигнорировали. Трансляцию встречи вели различные телеканалы.
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В мире, США, Германия, Украина, Джо Байден, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, НАТО
Байден не ответил на вопросы журналистов о членстве Украины в НАТО
Байден на встрече с Шольцем промолчал о том, станет ли Украина членом НАТО