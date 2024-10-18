https://ria.ru/20241018/bajden-1978713739.html

Байден чуть не присвоил США убийство лидера ХАМАС

Байден чуть не присвоил США убийство лидера ХАМАС - РИА Новости, 18.10.2024

Байден чуть не присвоил США убийство лидера ХАМАС

Президент США Джо Байден чуть не присвоил США ликвидацию лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, оговорившись по прибытии в ФРГ на встречу с мировыми... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:13

2024-10-18T13:13

2024-10-18T13:13

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден чуть не присвоил США ликвидацию лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара, оговорившись по прибытии в ФРГ на встречу с мировыми лидерами. В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными. По данным военных, Синвар был ликвидирован 16 октября. В четверг президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в выслеживании Синвара помогал также американский спецназ. "Сегодня хороший день для мира. Мы взяли Син… Я позвонил Биби (премьер-министру Израиля Биньямину - ред.) Нетаньяху, чтобы поздравить его с взятием Синвара", - приводит Белый дом комментарий Байдена прессе по прибытии в Германию. Ранее в миссии Ирана при ООН заявили, что убийство Синвара укрепит "дух сопротивления", он станет примером для молодежи. Также официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер заявил, что США считали Синвара главным препятствием к завершению палестино-израильского конфликта, но о сроках прекращения огня в Вашингтоне говорить не готовы. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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Раненый глава ХАМАС Яхья Синвар пытается защититься от израильского дрона Армия Израиля показала кадры, как раненый глава ХАМАС Яхья Синвар в полуразрушенном доме на юге сектора Газа за считанные минуты до ликвидации пытается защититься от израильского дрона с помощью предмета, напоминающего палку. 2024-10-18T13:13 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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