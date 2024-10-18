https://ria.ru/20241018/bajden-1978706333.html
Байден призвал Нетаньяху завершить конфликт в Газе
Байден призвал Нетаньяху завершить конфликт в Газе - РИА Новости, 18.10.2024
Байден призвал Нетаньяху завершить конфликт в Газе
Президент США Джо Байден после ликвидации Израилем главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара призвал израильского премьера Биньямина... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:42
2024-10-18T12:42
2024-10-18T12:42
в мире
сша
израиль
германия
джо байден
яхья синвар
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994862_0:8:1823:1033_1920x0_80_0_0_cf5d1ce1245a042b196c136598b5bc05.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден после ликвидации Израилем главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху "двигаться дальше", заключить соглашение о прекращении огня и завершить конфликт. Также Байден отметил, что поручил госсекретарю США Энтони Блинкену посетить Израиль, он должен направиться туда через четыре-пять дней. "Я сказал ему (Нетаньяху - ред.), что мы очень довольны его действиями... сейчас пришло время двигаться дальше, двигаться дальше в направлении прекращения огня в Газе, убедиться, что мы движемся в направлении, в котором мы будем в том положении, чтобы делать мир лучше. Пришло время завершить этот конфликт и вернуть заложников домой", - сказал Байден по прибытии в Германию, его заявление было опубликовано на сайте Белого дома. Президент США заявил, что теперь чувствует больший оптимизм в вопросе достижения режима прекращения огня. Он выразил надежду, что конфликт завершится "очень скоро". В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.
https://ria.ru/20241018/sinvar-1978656571.html
сша
израиль
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1974994862_59:0:1823:1323_1920x0_80_0_0_3091f629945adbc2f9a54f3122b09107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, германия, джо байден, яхья синвар, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, США, Израиль, Германия, Джо Байден, Яхья Синвар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Байден призвал Нетаньяху завершить конфликт в Газе
Байден призвал Нетаньяху заключить соглашение о прекращении огня в Газе