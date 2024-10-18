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Байден призвал Нетаньяху завершить конфликт в Газе - РИА Новости, 18.10.2024
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12:42 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/bajden-1978706333.html
Байден призвал Нетаньяху завершить конфликт в Газе
Байден призвал Нетаньяху завершить конфликт в Газе - РИА Новости, 18.10.2024
Байден призвал Нетаньяху завершить конфликт в Газе
Президент США Джо Байден после ликвидации Израилем главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара призвал израильского премьера Биньямина... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T12:42
2024-10-18T12:42
в мире
сша
израиль
германия
джо байден
яхья синвар
биньямин нетаньяху
хамас
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден после ликвидации Израилем главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху "двигаться дальше", заключить соглашение о прекращении огня и завершить конфликт. Также Байден отметил, что поручил госсекретарю США Энтони Блинкену посетить Израиль, он должен направиться туда через четыре-пять дней. "Я сказал ему (Нетаньяху - ред.), что мы очень довольны его действиями... сейчас пришло время двигаться дальше, двигаться дальше в направлении прекращения огня в Газе, убедиться, что мы движемся в направлении, в котором мы будем в том положении, чтобы делать мир лучше. Пришло время завершить этот конфликт и вернуть заложников домой", - сказал Байден по прибытии в Германию, его заявление было опубликовано на сайте Белого дома. Президент США заявил, что теперь чувствует больший оптимизм в вопросе достижения режима прекращения огня. Он выразил надежду, что конфликт завершится "очень скоро". В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.
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в мире, сша, израиль, германия, джо байден, яхья синвар, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, США, Израиль, Германия, Джо Байден, Яхья Синвар, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Байден призвал Нетаньяху завершить конфликт в Газе

Байден призвал Нетаньяху заключить соглашение о прекращении огня в Газе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден после ликвидации Израилем главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху "двигаться дальше", заключить соглашение о прекращении огня и завершить конфликт.
Также Байден отметил, что поручил госсекретарю США Энтони Блинкену посетить Израиль, он должен направиться туда через четыре-пять дней.
"Я сказал ему (Нетаньяху - ред.), что мы очень довольны его действиями... сейчас пришло время двигаться дальше, двигаться дальше в направлении прекращения огня в Газе, убедиться, что мы движемся в направлении, в котором мы будем в том положении, чтобы делать мир лучше. Пришло время завершить этот конфликт и вернуть заложников домой", - сказал Байден по прибытии в Германию, его заявление было опубликовано на сайте Белого дома.
Президент США заявил, что теперь чувствует больший оптимизм в вопросе достижения режима прекращения огня. Он выразил надежду, что конфликт завершится "очень скоро".
В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.
Раненый глава ХАМАС Яхья Синвар пытается защититься от израильского дрона - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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В миреСШАИзраильГерманияДжо БайденЯхья СинварБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
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