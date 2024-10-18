https://ria.ru/20241018/bajden-1978706333.html

Байден призвал Нетаньяху завершить конфликт в Газе

Байден призвал Нетаньяху завершить конфликт в Газе - РИА Новости, 18.10.2024

Байден призвал Нетаньяху завершить конфликт в Газе

Президент США Джо Байден после ликвидации Израилем главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара призвал израильского премьера Биньямина... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T12:42

2024-10-18T12:42

2024-10-18T12:42

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден после ликвидации Израилем главы палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху "двигаться дальше", заключить соглашение о прекращении огня и завершить конфликт. Также Байден отметил, что поручил госсекретарю США Энтони Блинкену посетить Израиль, он должен направиться туда через четыре-пять дней. "Я сказал ему (Нетаньяху - ред.), что мы очень довольны его действиями... сейчас пришло время двигаться дальше, двигаться дальше в направлении прекращения огня в Газе, убедиться, что мы движемся в направлении, в котором мы будем в том положении, чтобы делать мир лучше. Пришло время завершить этот конфликт и вернуть заложников домой", - сказал Байден по прибытии в Германию, его заявление было опубликовано на сайте Белого дома. Президент США заявил, что теперь чувствует больший оптимизм в вопросе достижения режима прекращения огня. Он выразил надежду, что конфликт завершится "очень скоро". В четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.

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