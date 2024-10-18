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Азербайджан не вводит пошлины на российскую рыбу: официальные разъяснения - РИА Новости, 18.10.2024
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16:47 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/azerbaydzhan-1978779108.html
Азербайджан не вводит пошлины на российскую рыбу: официальные разъяснения
Азербайджан не вводит пошлины на российскую рыбу: официальные разъяснения - РИА Новости, 18.10.2024
Азербайджан не вводит пошлины на российскую рыбу: официальные разъяснения
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) сообщает, что между Россией и Азербайджаном действует Соглашение о свободной торговле, согласно которому не... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:47
2024-10-18T16:47
экономика
азербайджан
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) сообщает, что между Россией и Азербайджаном действует Соглашение о свободной торговле, согласно которому не применяются таможенные пошлины, налоги и сборы на импорт товаров при наличии сертификата происхождения "СТ-1".Объяснение вызвано публикациями в российских и азербайджанских новостных ресурсах о возможном введении Азербайджаном импортной пошлины в размере 15% на некоторые виды живой и охлажденной рыбы."Поступают запросы от российских экспортеров о подтверждении этой информации", - отметили в РЭЦ."Важно отметить, что живая и охлажденная рыба не включена в перечень товаров, облагаемых пошлинами, который закреплен в протоколе об изъятиях к соглашению", - добавили в центре.Кроме того, в опубликованных материалах о введении импортной пошлины на рыбу содержится ссылка на постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 15 октября 2024 года № 453. Однако, согласно тексту данного Постановления, которое доступно на официальном сайте правительства, отсутствует информация о каких-либо изменениях в ставках ввозной таможенной пошлины на живую или охлажденную рыбу. Документ касается только изменения импортных пошлин на спецобувь (коды ТН ВЭД 6401 10 000 0, 6402 91 100 0, 6402 99 050 0, 6403 40 000 0) и также не распространяется на поставки из России.Таким образом, российские экспортеры живой и охлажденной рыбы, а также спецобуви могут продолжать поставлять свою продукцию на рынок Азербайджана в прежнем тарифном режиме. В связи с этим, для минимизации рисков при осуществлении внешнеэкономических сделок, рекомендуется проверять всю поступающую новостную информацию на соответствие официальным источникам.Наиболее актуальную и достоверную информацию о размерах ввозных таможенных пошлин и требованиях зарубежного законодательства в отношении российской продукции можно получить на бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформе "Аналитика. Барьеры и требования рынков" РЭЦ, а также на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20241014/forum-1978005780.html
https://ria.ru/20241011/rets-1977574758.html
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экономика, азербайджан, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Азербайджан, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Азербайджан не вводит пошлины на российскую рыбу: официальные разъяснения

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРыба на прилавке
Рыба на прилавке - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Рыба на прилавке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) сообщает, что между Россией и Азербайджаном действует Соглашение о свободной торговле, согласно которому не применяются таможенные пошлины, налоги и сборы на импорт товаров при наличии сертификата происхождения "СТ-1".
Объяснение вызвано публикациями в российских и азербайджанских новостных ресурсах о возможном введении Азербайджаном импортной пошлины в размере 15% на некоторые виды живой и охлажденной рыбы.
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"Поступают запросы от российских экспортеров о подтверждении этой информации", - отметили в РЭЦ.
"Важно отметить, что живая и охлажденная рыба не включена в перечень товаров, облагаемых пошлинами, который закреплен в протоколе об изъятиях к соглашению", - добавили в центре.
Кроме того, в опубликованных материалах о введении импортной пошлины на рыбу содержится ссылка на постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 15 октября 2024 года № 453. Однако, согласно тексту данного Постановления, которое доступно на официальном сайте правительства, отсутствует информация о каких-либо изменениях в ставках ввозной таможенной пошлины на живую или охлажденную рыбу. Документ касается только изменения импортных пошлин на спецобувь (коды ТН ВЭД 6401 10 000 0, 6402 91 100 0, 6402 99 050 0, 6403 40 000 0) и также не распространяется на поставки из России.
Таким образом, российские экспортеры живой и охлажденной рыбы, а также спецобуви могут продолжать поставлять свою продукцию на рынок Азербайджана в прежнем тарифном режиме. В связи с этим, для минимизации рисков при осуществлении внешнеэкономических сделок, рекомендуется проверять всю поступающую новостную информацию на соответствие официальным источникам.
Наиболее актуальную и достоверную информацию о размерах ввозных таможенных пошлин и требованиях зарубежного законодательства в отношении российской продукции можно получить на бесплатной интерактивной информационно-аналитической платформе "Аналитика. Барьеры и требования рынков" РЭЦ, а также на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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ЭкономикаАзербайджанРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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