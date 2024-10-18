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На Украине возбудили дело после попытки перевернуть микроавтобус военкомата - РИА Новости, 18.10.2024
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00:29 18.10.2024 (обновлено: 00:43 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/avtobus-1978625145.html
На Украине возбудили дело после попытки перевернуть микроавтобус военкомата
На Украине возбудили дело после попытки перевернуть микроавтобус военкомата - РИА Новости, 18.10.2024
На Украине возбудили дело после попытки перевернуть микроавтобус военкомата
Полиция Украины возбудила уголовное дело в отношении женщин, пытавшихся накануне перевернуть микроавтобус с сотрудниками военкомата, сообщает в четверг... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T00:29
2024-10-18T00:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
закарпатская область
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МОСКВА, 17 окт – РАИ Новости. Полиция Украины возбудила уголовное дело в отношении женщин, пытавшихся накануне перевернуть микроавтобус с сотрудниками военкомата, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В среду издание сообщало, что группа женщин в Закарпатской области пыталась перевернуть микроавтобус украинского военкомата и закидывала его камнями. "Полиция открыла уголовное дело после конфликта жителей Закарпатья с военкомами", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. По словам источника, женщинам вменяют статьи о хулиганстве, препятствовании вооруженным силам и о блокировке транспорта предприятий. Им может грозить до восьми лет лишения свободы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241016/frantsiya-1978253240.html
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в мире, украина, закарпатская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Закарпатская область
На Украине возбудили дело после попытки перевернуть микроавтобус военкомата

"Страна": на Украине возбудили дело за закидывание камнями автобуса военкомов

© Фото : Нацполиция УкраиныСотрудники украинской полиции
Сотрудники украинской полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Нацполиция Украины
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт – РАИ Новости. Полиция Украины возбудила уголовное дело в отношении женщин, пытавшихся накануне перевернуть микроавтобус с сотрудниками военкомата, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В среду издание сообщало, что группа женщин в Закарпатской области пыталась перевернуть микроавтобус украинского военкомата и закидывала его камнями.
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"Полиция открыла уголовное дело после конфликта жителей Закарпатья с военкомами", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
По словам источника, женщинам вменяют статьи о хулиганстве, препятствовании вооруженным силам и о блокировке транспорта предприятий. Им может грозить до восьми лет лишения свободы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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