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На Украине возбудили дело после попытки перевернуть микроавтобус военкомата

На Украине возбудили дело после попытки перевернуть микроавтобус военкомата - РИА Новости, 18.10.2024

На Украине возбудили дело после попытки перевернуть микроавтобус военкомата

Полиция Украины возбудила уголовное дело в отношении женщин, пытавшихся накануне перевернуть микроавтобус с сотрудниками военкомата, сообщает в четверг... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T00:29

2024-10-18T00:29

2024-10-18T00:43

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МОСКВА, 17 окт – РАИ Новости. Полиция Украины возбудила уголовное дело в отношении женщин, пытавшихся накануне перевернуть микроавтобус с сотрудниками военкомата, сообщает в четверг украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В среду издание сообщало, что группа женщин в Закарпатской области пыталась перевернуть микроавтобус украинского военкомата и закидывала его камнями. "Полиция открыла уголовное дело после конфликта жителей Закарпатья с военкомами", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. По словам источника, женщинам вменяют статьи о хулиганстве, препятствовании вооруженным силам и о блокировке транспорта предприятий. Им может грозить до восьми лет лишения свободы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241016/frantsiya-1978253240.html

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