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Украинские беспилотники вновь атаковали Энергодар - РИА Новости, 18.10.2024
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21:10 18.10.2024 (обновлено: 21:21 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/ataka-1978835509.html
Украинские беспилотники вновь атаковали Энергодар
Украинские беспилотники вновь атаковали Энергодар - РИА Новости, 18.10.2024
Украинские беспилотники вновь атаковали Энергодар
Украинские БПЛА вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, один из ударов пришёлся по жилому дому, пострадавших нет, сообщили... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T21:10
2024-10-18T21:21
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
украина
запорожская область
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Украинские БПЛА вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, один из ударов пришёлся по жилому дому, пострадавших нет, сообщили власти города в своем Telegram-канале.Беспилотник ВСУ ранее в пятницу атаковал крышу жилого многоэтажного дома в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, критических повреждений не нанесено."В очередной раз сегодня ВСУ осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. Нанесено два удара БПЛА по гражданской инфраструктуре города. Один из ударов пришёлся на жилой дом на проспекте Строителей. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.Энергодар – город энергетиков и персонала, работающих на Запорожской АЭС, расположен рядом со станцией.
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в мире, энергодар, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС
Украинские беспилотники вновь атаковали Энергодар

Дроны ВСУ нанесли новые удары по Энергодару, один из них пришелся по жилому дому

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Украинские БПЛА вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, один из ударов пришёлся по жилому дому, пострадавших нет, сообщили власти города в своем Telegram-канале.
Беспилотник ВСУ ранее в пятницу атаковал крышу жилого многоэтажного дома в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, критических повреждений не нанесено.
«
"В очередной раз сегодня ВСУ осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. Нанесено два удара БПЛА по гражданской инфраструктуре города. Один из ударов пришёлся на жилой дом на проспекте Строителей. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Энергодар – город энергетиков и персонала, работающих на Запорожской АЭС, расположен рядом со станцией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныУкраинаЗапорожская областьЗапорожская АЭС
 
 
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