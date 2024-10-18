https://ria.ru/20241018/ataka-1978835509.html

Украинские беспилотники вновь атаковали Энергодар

Украинские беспилотники вновь атаковали Энергодар - РИА Новости, 18.10.2024

Украинские беспилотники вновь атаковали Энергодар

Украинские БПЛА вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, один из ударов пришёлся по жилому дому, пострадавших нет, сообщили... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T21:10

2024-10-18T21:10

2024-10-18T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Украинские БПЛА вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара в Запорожской области, один из ударов пришёлся по жилому дому, пострадавших нет, сообщили власти города в своем Telegram-канале.Беспилотник ВСУ ранее в пятницу атаковал крышу жилого многоэтажного дома в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, критических повреждений не нанесено."В очередной раз сегодня ВСУ осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. Нанесено два удара БПЛА по гражданской инфраструктуре города. Один из ударов пришёлся на жилой дом на проспекте Строителей. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.Энергодар – город энергетиков и персонала, работающих на Запорожской АЭС, расположен рядом со станцией.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, энергодар, вооруженные силы украины, украина, запорожская область, запорожская аэс