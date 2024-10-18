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Астраханские волонтеры начали плести зимние масксети для бойцов СВО - РИА Новости, 18.10.2024
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14:31 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/astrakhan-1978735669.html
Астраханские волонтеры начали плести зимние масксети для бойцов СВО
Астраханские волонтеры начали плести зимние масксети для бойцов СВО - РИА Новости, 18.10.2024
Астраханские волонтеры начали плести зимние масксети для бойцов СВО
Астраханские волонтеры из социального центра "Юность" начали плести зимние маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:31
2024-10-18T14:31
астраханская область
сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт- РИА Новости. Астраханские волонтеры из социального центра "Юность" начали плести зимние маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Защитные средства ребята изготавливают по запросу бойцов, участвующих в спецоперации. Техника плетения зимних маскировочных сетей остается прежней, меняется только цвет ткани - ее выбирают серо-белого тона. Особенные сети скроют спецтехнику и военнослужащих в снежный период. "Спасти жизнь - задача маскировочной сети. Плести будем до победы", - приводятся в сообщении слова педагога центра "Юность" Алёны Федосеевой. Волонтеры Астраханской области оказывают гуманитарную помощь бойцам с начала спецоперации на постоянной основе. На фронт, в том числе, идут медикаменты, средства реабилитации, блиндажные свечи, одежда, продукты питания, техника, куклы-талисманы. Только в начале текущей недели волонтеры региона отправили на СВО квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, детекторы дронов и мотоциклы, один из которых передали родители погибшего бойца в память о сыне.
https://ria.ru/20240903/astrakhan-1970303071.html
https://ria.ru/20240814/nagrady-1966256530.html
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РИА Новости
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астраханская область, сво
Астраханская область, СВО

Астраханские волонтеры начали плести зимние масксети для бойцов СВО

© Depositphotos.com / MaykovNikitaАстрахань
Астрахань - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Depositphotos.com / MaykovNikita
Астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт- РИА Новости. Астраханские волонтеры из социального центра "Юность" начали плести зимние маскировочные сети для военнослужащих, участвующих в спецоперации, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
Защитные средства ребята изготавливают по запросу бойцов, участвующих в спецоперации. Техника плетения зимних маскировочных сетей остается прежней, меняется только цвет ткани - ее выбирают серо-белого тона. Особенные сети скроют спецтехнику и военнослужащих в снежный период.
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3 сентября, 16:21
"Спасти жизнь - задача маскировочной сети. Плести будем до победы", - приводятся в сообщении слова педагога центра "Юность" Алёны Федосеевой.
Волонтеры Астраханской области оказывают гуманитарную помощь бойцам с начала спецоперации на постоянной основе. На фронт, в том числе, идут медикаменты, средства реабилитации, блиндажные свечи, одежда, продукты питания, техника, куклы-талисманы.
Только в начале текущей недели волонтеры региона отправили на СВО квадрокоптеры, тепловизоры, генераторы, детекторы дронов и мотоциклы, один из которых передали родители погибшего бойца в память о сыне.
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