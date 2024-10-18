https://ria.ru/20241018/armeniya-1978749315.html

Еревану и Баку предложили использовать площадку "3+3"

Еревану и Баку предложили использовать площадку "3+3" - РИА Новости, 18.10.2024

Еревану и Баку предложили использовать площадку "3+3"

Главы МИД России, Ирана и Турции предложили Армении и Азербайджану использовать площадку Консультативной региональной платформы "3+3" для завершения работы над... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:17

2024-10-18T15:17

2024-10-18T15:27

ереван

баку

россия

в мире

сергей лавров

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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Главы МИД России, Ирана и Турции предложили Армении и Азербайджану использовать площадку Консультативной региональной платформы "3+3" для завершения работы над мирным договором, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы, турки и иранцы предложили нашим коллегам, Еревану и Баку использовать площадку "3+3", чтобы завершить работу над мирным договором. Мы напомнили о тех заготовках, о тех заделах, которые были созданы в рамках трехсторонней работы России, Армении и Азербайджана", - сказал Лавров по итогам третьего заседания Консультативной региональной платформы "3+3".

https://ria.ru/20241018/lavrov-1978751184.html

ереван

баку

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ереван, баку, россия, в мире, сергей лавров