https://ria.ru/20241018/armeniya-1978749315.html
Еревану и Баку предложили использовать площадку "3+3"
Еревану и Баку предложили использовать площадку "3+3" - РИА Новости, 18.10.2024
Еревану и Баку предложили использовать площадку "3+3"
Главы МИД России, Ирана и Турции предложили Армении и Азербайджану использовать площадку Консультативной региональной платформы "3+3" для завершения работы над... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T15:17
2024-10-18T15:17
2024-10-18T15:27
ереван
баку
россия
в мире
сергей лавров
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СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Главы МИД России, Ирана и Турции предложили Армении и Азербайджану использовать площадку Консультативной региональной платформы "3+3" для завершения работы над мирным договором, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы, турки и иранцы предложили нашим коллегам, Еревану и Баку использовать площадку "3+3", чтобы завершить работу над мирным договором. Мы напомнили о тех заготовках, о тех заделах, которые были созданы в рамках трехсторонней работы России, Армении и Азербайджана", - сказал Лавров по итогам третьего заседания Консультативной региональной платформы "3+3".
https://ria.ru/20241018/lavrov-1978751184.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, баку, россия, в мире, сергей лавров
Ереван, Баку, Россия, В мире, Сергей Лавров
Еревану и Баку предложили использовать площадку "3+3"
Еревану и Баку предложили завершить работу над договором на площадке "3+3"
СТАМБУЛ, 18 окт - РИА Новости. Главы МИД России, Ирана и Турции предложили Армении и Азербайджану использовать площадку Консультативной региональной платформы "3+3" для завершения работы над мирным договором, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы, турки и иранцы предложили нашим коллегам, Еревану и Баку использовать площадку "3+3", чтобы завершить работу над мирным договором. Мы напомнили о тех заготовках, о тех заделах, которые были созданы в рамках трехсторонней работы России, Армении и Азербайджана", - сказал Лавров по итогам третьего заседания Консультативной региональной платформы "3+3".