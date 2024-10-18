https://ria.ru/20241018/antalya-1978815563.html
Генконсульство в Анталье следит за ситуацией после пожара в отеле
Генконсульство в Анталье следит за ситуацией после пожара в отеле - РИА Новости, 18.10.2024
Генконсульство в Анталье следит за ситуацией после пожара в отеле
Генконсульство РФ в Анталье следит за ситуацией после информации о пожаре в отеле, там проводятся эвакуационные мероприятия, сообщили РИА Новости в российской... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:51
2024-10-18T18:51
2024-10-18T18:51
анталья (провинция)
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
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АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье следит за ситуацией после информации о пожаре в отеле, там проводятся эвакуационные мероприятия, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. Пожар вспыхнул в одном из отелей турецкой курортной Антальи, постояльцев эвакуируют, среди них, предварительно, могут быть россияне, сообщили в пятницу агентству в муниципалитете региона. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пострадавших среди российских туристов на данный момент нет. "В связи с информацией СМИ о пожаре в одном из отелей в провинции Анталья Генконсульство России в Анталье установило контакт с турецкой стороной и представителями туроператора. По имеющейся информации, проводятся эвакуационные мероприятия. Генконсульство России продолжит следить за ситуацией", - сказали в генконсульстве.
https://ria.ru/20240428/otel-1942935311.html
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анталья (провинция), россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Анталья (провинция), Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Генконсульство в Анталье следит за ситуацией после пожара в отеле
Генконсульство в Анталье следит за ситуацией после информации о пожаре в отеле