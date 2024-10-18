https://ria.ru/20241018/antalya-1978815563.html

Генконсульство в Анталье следит за ситуацией после пожара в отеле

Генконсульство в Анталье следит за ситуацией после пожара в отеле - РИА Новости, 18.10.2024

Генконсульство в Анталье следит за ситуацией после пожара в отеле

Генконсульство РФ в Анталье следит за ситуацией после информации о пожаре в отеле, там проводятся эвакуационные мероприятия, сообщили РИА Новости в российской... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:51

2024-10-18T18:51

2024-10-18T18:51

анталья (провинция)

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978800769_3:0:1265:710_1920x0_80_0_0_bc15642508e53d476fd586f84ea742cd.jpg

АНКАРА, 18 окт – РИА Новости. Генконсульство РФ в Анталье следит за ситуацией после информации о пожаре в отеле, там проводятся эвакуационные мероприятия, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии. Пожар вспыхнул в одном из отелей турецкой курортной Антальи, постояльцев эвакуируют, среди них, предварительно, могут быть россияне, сообщили в пятницу агентству в муниципалитете региона. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пострадавших среди российских туристов на данный момент нет. "В связи с информацией СМИ о пожаре в одном из отелей в провинции Анталья Генконсульство России в Анталье установило контакт с турецкой стороной и представителями туроператора. По имеющейся информации, проводятся эвакуационные мероприятия. Генконсульство России продолжит следить за ситуацией", - сказали в генконсульстве.

https://ria.ru/20240428/otel-1942935311.html

анталья (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анталья (провинция), россия, ассоциация туроператоров россии (атор)